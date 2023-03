F1: Russell diz que esperava mais da Aston Martin

Carregar reprodutor de áudio

Depois de ser o mais rápido no segundo e terceiro treinos livres, Fernando Alonso estava em busca da pole position no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, mas se classificou apenas em quinto. O piloto da Aston Martin ficou 0,628s atrás do pole position Max Verstappen, com isso ficou atrás de Sergio Pérez e de uma segunda fila totalmente Ferrari. Mas o bicampeão manteve as duas Mercedes atrás, com Russell marcando o sexto lugar à frente de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton.

No entanto, Russell acredita que a Ferrari já mostrou seu potencial máximo, já que seu ritmo de corrida costuma ser pior do que sua velocidade de classificação, o que significa que Alonso será o único que ele deverá ter cuidado no GP.

Questionado pela Autosport se a Mercedes poderia ultrapassar a Ferrari na corrida, Russell citou o espanhol: “O ritmo de corrida deles é sempre um pouco pior do que o ritmo de qualificação.

“Nós é o oposto. Então, classificando-se três décimos atrás [da Ferrari] quando eles provavelmente foram o carro mais rápido em uma única volta, acho que estamos em um bom lugar para lutar pelo P3. Mas, para ser honesto, Fernando provavelmente é mais um azarão do que a Ferrari.”

O britânico acrescentou que o quinto lugar no grid para Alonso e o oitavo para Lance Stroll foi menos do que ele poderia ter previsto, com base na forte exibição de treinos do Aston AMR23. Russell continuou: “Eu esperava um pouco mais deles, para ser honesto".

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Fiquei um pouco surpreso por estarmos tão perto deles por todo o ritmo que mostraram. Acho que foi uma boa sessão para nós. É interessante como eles foram tão competitivos nos treinos, mas, no final das contas, a qualificação é a primeira vez que você realmente faz uma leitura real".

“Eu diria que, neste fim de semana, é mais ou menos onde esperávamos estar". Russell acrescentou que os ajustes de configuração que a Mercedes fez em seu W14 durante a noite se mostraram cinco vezes mais eficazes do que o inicialmente previsto.

Enquanto ele se conteve sobre quais foram as mudanças precisas, Russell calculou que eles haviam economizado meio segundo depois que ele e Hamilton estavam apenas à margem dos 10 primeiros no treino de sexta-feira.

No entanto, a equipe não podia apostar que eles seriam soluções permanentes, pois ainda não entenderam completamente por que foram tão transformadores. Russell disse: “A mudança que fizemos, esperávamos encontrar provavelmente um décimo. Mas encontramos talvez cinco ou seis décimos. Precisamos entender o porquê disso. Obviamente, essa é uma notícia positiva, mas precisamos entendê-la", disse o piloto da Mercedes.

“Depois do TL3, não nos concentramos em entendê-lo. Nós apenas nos concentramos em maximizar o desempenho. Então, isso vai ser um trabalho para segunda-feira", indicou.

VERSTAPPEN FRUSTA ALONSO e conquista POLE com primeira fila da Red Bull; veja repercussão do quali

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music