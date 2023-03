Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes não teve desempenho para correr na frente nos treinos de sexta-feira para a abertura da temporada de 2023 da Fórmula 1 no Bahrein. Na classificação de sábado, Hamilton ficou em sétimo. O problema vem desde os testes de pré-temporada no Circuito Internacional do Bahrein na semana passada, onde a Mercedes parecia estar ficando para trás de seus principais rivais - levando a sugestões de que poderia enfrentar outra temporada não competitiva.

Mas então veio a primeira sessão de qualificação da temporada, com os dois carros passando para o Q3. Hamilton se classificou em sétimo na sessão final, um lugar atrás do companheiro de equipe George Russell. O heptacampeão mundial disse que a equipe fez um bom progresso após um teste difícil no Bahrein e um início decepcionante para o fim de semana de corrida na sexta-feira.

"Eu pensei que seria pior do que isso", disse ele. “Fizemos um ótimo trabalho durante a noite, e o carro estava muito, muito melhor no início da tarde, e a classificação foi boa. Achei que teríamos dificuldades para entrar no Q3, mas então conseguimos, estamos lá e no meio da luta". Questionado sobre de onde veio o desempenho, ele respondeu: "Apenas com equilíbrio".

Hamilton admitiu que o Mercedes W14 ainda carece de estabilidade traseira, embora acredite que melhorou durante o fim de semana da corrida. "É definitivamente melhor, mas estamos com falta de downforce geral", explicou ele. “Particularmente na traseira, é por isso que não conseguimos potência tão cedo quanto os Red Bulls e as Ferraris em uma única volta, é por isso que lutamos com a degradação [dos pneus]. "A mesma históriados anos anteriores. Antes do ano passado, tínhamos uma traseira melhor. É algo em que podemos trabalhar", disse.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Erik Junius

A Mercedes experimentou duas configurações de asa traseira no fim de semana, com Hamilton se concentrando na nova versão de arrasto mais baixo, mais adaptada para a pista de Sakhir do que a usada nos testes da semana passada. "Estávamos apenas nos movendo, trabalhando nas coisas", disse ele.

No ano passado, o forte ritmo de corrida era uma característica do W13, mesmo em pistas onde a equipe lutou em uma volta, mas os problemas de degradação do W14 significam que a forma de domingo permanece incerta.

"Não sabemos se temos o ritmo que tínhamos nas corridas longas no ano passado", disse Hamilton. "O ritmo nas corridas longas foi bom no ano passado. Não sei se temos isso com este carro. dizendo. "Mas espero que possamos lutar entre o grupo com o qual estamos, e realmente será assim que suas corridas longas serão.”

Hamilton reconheceu a frustração da equipe cliente da Mercedes, Aston Martin, por ter um carro mais rápido, mas disse que estava satisfeito com a equipe de Silverstone. "Eles têm praticamente toda a traseira do nosso carro, metade do nosso carro!", disse ele. "Portanto, definitivamente não é bom para nós. Mas estou realmente feliz pela Aston, acho incrível ver o progresso deles, que eles levaram. “Estou muito feliz pelo Fernando [Alonso], porque ele está aqui há muito mais tempo do que eu. E é bom tê-lo de volta na mistura. Espero que tenhamos boas corridas", falou Hamilton.

VERSTAPPEN FRUSTA ALONSO e conquista POLE com primeira fila da Red Bull; veja repercussão do quali

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music