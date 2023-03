Carregar reprodutor de áudio

Logo no primeiro GP da temporada de 2023 da Fórmula 1, o piloto da Ferrari, Leclerc, parecia ter potencial para ficar a frente de Pérez e possivelmente até ameaçar Verstappen pelo primeiro lugar, mas surpreendentemente saiu de seu SF-23 antes da segunda e última tentativa no Q3.

Isso, ele e a Ferrari afirmaram, foi uma tática para economizar um jogo de pneus macios novos para usar no início da corrida de domingo, que eles esperam que proporcionem mais aderência fora da linha de corrida e também melhor degradação dos pneus durante o stint inicial, um fator com o qual a Ferrari teve dificuldades em 2022.

Quando questionado pelo Motorsport.com para esclarecer quanto benefício a Ferrari sentiu que suas táticas de Q3 trariam, Leclerc disse que seria "um pouco mais de aderência". "Não sei se será uma virada de jogo", continuou ele.

Sentado ao lado de Leclerc na mesma coletiva de imprensa pós-classificação, Verstappen respondeu ao tópico explicando: "Tenho um conjunto com apenas uma volta de saída [concluída], então deve estar tudo bem", com Pérez concordando com o holandês certo.

No início da classificação, os pilotos da Red Bull deram apenas uma volta cronometrada, que ocorreu depois que duas peças da carenagem da roda dianteira esquerda de Leclerc caíram quando ele começou uma corrida inicial com um jogo de pneeus médios e causou uma bandeira vermelha.

Mas Verstappen e Pérez surgiram mais tarde pela segunda vez no Q1, saindo bem no final da sessão e completando um ciclo out-in, o que significa que a borracha levemente curada ainda deve durar muito tempo no início da corrida .

A Red Bull pode optar por usar outro composto em qualquer caso, mas a estratégia de corrida ideal é duas paradas começando nos macios e mudando para os duros, dada a superfície abrasiva da pista do Bahrein.

Leclerc também foi questionado se os dados que a Ferrari registrou nos testes e na sessão de sexta-feira do TL2 no Bahrein forneceram algum incentivo tangível em relação a melhoria na fraqueza da degradação do pneu que frequentemente mostrava em comparação com a Red Bull em 2022.

Ele disse: "Acho que melhoramos nosso processo ao longo da corrida tentando cuidar mais desses pneus", disse. Mesmo assim, Leclerc acredita que a Ferrari está um pouco mais lenta do que a Red Bull em termos de ritmo e degradação dos pneus.

"Então, ainda precisamos ver amanhã e ver exatamente onde estamos", acrescentou. "Mas se nos concentrarmos em nós mesmos, sim, sinto que demos um passo à frente. Mas não tenho certeza se é o suficiente."

Na sessão de TL2 de sexta-feira, a Ferrari foi em média mais de meio segundo mais lenta que a Red Bull durante uma sequência de voltas com pneus macios, com a Aston Martin também à frente da equipe vermelha no TL2.

Isso levou Leclerc a concluir que a Ferrari precisa "ser realista" sobre suas chances de derrotar a Red Bull na vitória do Bahrein, apesar de estar mais perto do que muitos - incluindo o próprio Leclerc - esperavam na classificação para a abertura da temporada.

“Esses caras e também a Aston Martin parecem ser muito, muito rápidos na corrida, e é por isso que acho que fizemos essa escolha no Q3 para estar dispostos a perder uma ou duas posições na largada, mas com pneus novos para colocar todas as chances do nosso lado", explicou Leclerc.

"Eu tenho certeza que é a escolha certa, mas vamos ver amanhã", finalizou.

