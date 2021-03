F1: Russell e Ocon seguem como "opções" para Mercedes em 2022

O mercado de pilotos da Fórmula 1 deve estar mais aquecido do que nunca em 2021, com mais da metade do grid em seu último ano de contrato, antes da introdução do novo carro em 2022. E nenhuma equipe estará tanto nos holofotes quanto a Mercedes, já que Lewis Hamilton e Valtteri Bottas estão em acordos de apenas um ano. Toto Wolff, chefe da equipe, já mencionou inclusive quais outros nomes estariam em sua lista de opções.

Após anunciar a renovação de contrato do heptacampeão para 2021, Wolff afirmou que Hamilton e Bottas são a prioridade da Mercedes para formar a dupla de 2022, mas não é de todo impossível imaginar que a equipe alemã possa vir com pelo menos um nome novo para o próximo ano, ou até mesmo ambos, caso o britânico opte pela aposentadoria.

Por isso, em entrevista ao portal Speed Week, Wolff afirmou que não descarta nenhuma das possibilidades, mencionando dois nomes ligados à Mercedes.

"Esteban [Ocon] está no último ano de um contrato de dois anos com a Alpine, enquanto George [Russell] está no último ano com a Williams".

"Assim vejo que temos opções para 2022, mas reafirmo que nosso apoio total está com Valtteri e Lewis. Avaliaremos na metade do ano se teremos mudanças para 2022. No momento é muito cedo para falar de cenários para o próximo ano".

Wolff ainda falou sobre o processo de renovação com Hamilton, uma negociação que acabou se arrastando para 2021, sendo concluída apenas em fevereiro, a pouco mais de um mês do início da pré-temporada.

"O problema foi a falta de tempo. Começamos a negociar logo antes do Natal. Um contrato de múltiplos anos é mais complexo do que um de apenas um ano, por isso que optamos por assinar apenas para 2021, e o resto veremos mais tarde. Tudo segue aberto para ambos os lados após 2021".

