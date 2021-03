A TV Bandeirantes aposta alto no automobilismo para que o esporte seja um dos carros-chefes de sua cobertura em 2021. Por isso, planeja começar a cobertura da Fórmula 1 no canal com tudo. A emissora quer aproveitar que as temporadas da F1 e da Stock Car começam na mesma data, 28 de março, para organizar um dia especial, com cobertura que pode durar cerca de seis horas.

Além da F1, a Band já confirmou transmissões de Stock Car, Copa Truck e Porsche Cup na TV aberta, enquanto o Bandsports, canal a cabo do grupo, vai ficar com as Fórmulas 2 e 3. A situação da IndyCar ainda está indefinida.

De todo modo, o grande portfólio de automobilismo representa uma busca da Band pela recuperação do seu DNA esportivo, algo de que o canal havia se afastado há alguns anos. Agora, porém, a ideia é voltar 'com tudo'.

Assim, o esporte a motor deve ser uma das modalidades mais importantes de tal retomada, junto com o futebol. Por isso, nada mais justo que dar o pontapé inicial dessa cobertura com uma transmissão de altíssimo nível.

Não à toa, a Band planeja algo muito especial para o último domingo de março. Enquanto a F1 estará realizando o GP do Bahrein, o grid da Stock Car estará no Rio Grande do Sul para a etapa do Velopark.

Com isso, a Band planeja usar boa parte do programa 'Show do Esporte' deste dia para uma grande cobertura automobilística. Segundo apurado pelo Motorsport.com, a ideia é que a transmissão das duas categorias ocupe boa parte da grade dominical.

O GP do Bahrein terá sua largada ao meio dia, horário de Brasília, e, por marcar o início oficial da nova era da F1 na Band, o canal não quer fazer um pré-corrida simples. A intenção é abrir a transmissão com antecedência de uma hora ou mais, abordando todo o contexto da F1 2021.

Além disso, a Band já confirmou que fará pelo menos a transmissão do pódio. Mas, no dia 28 de março, a emissora considera fazer um 2 em 1: um pós-corrida da F1 que funcione como 'esquenta' para a Stock Car.

Vale lembrar que o horário da Stock no Velopark ainda não está definido, mas fontes ligadas à categoria brasileira informaram ao Motorsport.com que a largada será apenas depois da bandeirada da F1.

Equipe de transmissão

Reginaldo Leme Photo by: Duda Bairros

Como informado em primeira mão pelo Motorsport.com na última sexta-feira, Sérgio Maurício assinou com a Band e será o narrador oficial da F1 no canal. Ele terá ao lado ex-companheiros do Grupo Globo que também já tiveram suas contratações oficializadas: Reginaldo Leme será o comentarista, enquanto Mariana Becker seguirá na sua função de correspondente in loco da categoria.

Mas a equipe ainda não está completa: a Band busca um segundo comentarista para atuar ao lado de 'Regi', preferencialmente um piloto. Na disputa, há nomes como Rubens Barrichello, Felipe Giaffone, Max Wilson e Luciano Burti.

Na Stock, a narração deve ficar com Luc Monteiro, que já comandou a transmissão da Grande Final em 2020. Mas o 'choque' com a F1 levanta uma dúvida: Reginaldo Leme estará em ambas as transmissões?

Afinal, o comentarista foi contratado inicialmente para trabalhar com a Stock Car. A Band já buscava um piloto para ser comentarista da Stock, mas será que apostará em mais um nome para cobrir a vaga de Regi quando ele estiver na F1?

É bom lembrar que esses choques serão bastante comuns em 2021, já que o canal terá diversas categorias do esporte a motor. Ao longo do ano, teremos fins de semana com até três transmissões no mesmo dia, então se preparem para uma temporada agitada nas pistas!

