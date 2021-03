Quase duas semanas após o acidente sofrido na Suíça, Fernando Alonso já retomou os treinos para seu retorno à Fórmula 1. E um de seus amigos mais próximos, o ex-dirigente Flavio Briatore, deu novas informações sobre a condição do piloto espanhol, além de mandar um recado para o bicampeão.

Alonso foi atropelado quando fazia um treino de ciclismo em Lugano, na Suíça. O espanhol foi internado e teve que passar por uma operação na mandíbula, sendo liberado do hospital poucos dias depois. Nas redes sociais, ele vem compartilhando imagens de seu retorno gradual aos treinamentos.

Briatore, que esteve ao lado de Alonso em suas duas primeiras passagens pela Renault, tranquilizou os fãs sobre o estado do piloto, afirmando que ele estará pronto para a pré-temporada.

"Infelizmente ele teve esse acidente, mas já voltou de Lugano e estava caminhando", disse Briatore em entrevista ao jornalista britânico Peter Windsor. "Ele estará pronto para a pré-temporada. Não teve problemas para falar, está falando bem".

"Ele quebrou os dois dentes aqui", disse apontando aos incisivos. "Essas bicicletas são muito perigosas, são difíceis de frear. Ele teve muita sorte, Deus estava cuidado dele. Hoje já conversa normalmente, ele só não conseguiu falar por um dia. Acredito que o destino o ajudou a escapar dessa".

Briatore voltou a reforçar sobre o perigo das bicicletas e mandou um recado para o amigo.

"As bicicletas de corrida são muito perigosas. Se quiser andar de bike, vá para a montanha. Eu já disse para ele: 'Se não parar com isso te tranco na garagem'. Mas Fernando está em forma e motivado".

Para o ex-chefe da Renault, o acidente não afetou em nada a motivação de Alonso para sua volta à F1, especialmente com o novo ímpeto da montadora francesa em voltar a vencer.

"Acredito que os dois anos fora da F1 lhe fizeram bem, primeiro porque está motivado de novo. Quando você pilota e não tem chance de ganhar, cria uma frustração para um piloto como ele. Agora o carro é predominante em comparação ao talento do piloto".

"Ele tem a garantia da Renault. Luca de Meo [CEO] está muito motivado e quer investir dinheiro na F1 a longo prazo. Sempre dissemos que a Renault é boa, mas que faltava dinheiro ou alguma outra coisa. Comigo a Renault foi boa porque não faltava dinheiro. Isso refletia no rendimento do carro. Tínhamos o pior motorhome do paddock porque a vontade de ter um bom motorhome não faz seu carro ir mais rápido. É preciso investir para ter performance".

"Fico feliz por Fernando porque a Renault é como uma família. Falamos com eles e todos estão felizes e motivados. Será interessante ver o que acontecerá em 2022 com os novos carros. 2021 é um ano de transição, mas Fernando está pronto. Já vimos no teste que ele foi rápido de cara".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

ALFA ROMEO 2021: Veja carro com "PINTURA INVERTIDA" e como equipe busca SAIR do FUNDO do grid

PODCAST: Como congelamento de motores impacta o mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.