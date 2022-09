Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira os trabalhos para mais um GP da Holanda. E na primeira sessão em Zandvoort, o dono da casa, Max Verstappen, não teve o melhor dos treinos, tendo que abandonar ainda no começo com problemas de câmbio. Mas, no final, foi a Mercedes quem terminou na frente, em uma dobradinha com George Russell à frente de Lewis Hamilton.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Alex Albon.

Apesar de ser apenas um treino livre, a sessão era esperada com muita expectativa, pelo fato da F1 testar o uso do DRS na última curva do circuito, inclinada. A possibilidade foi cogitada no ano passado mas acabou descartada por questões de segurança. Mas após a corrida de pouca ação em 2021, a ideia foi revisitada, sendo analisada após o TL1 antes de uma decisão para o resto da etapa.

Ainda em seu primeiro stint, problemas para Verstappen. O piloto da casa ficou lento repentinamente, parando o carro no meio da pista, avisando seu engenheiro que havia acontecido alguma coisa na caixa de câmbio. Levou alguns minutos, mas a direção de prova eventualmente acionou a bandeira vermelha.

Durante a paralisação, os comissários notaram um potencial incidente, de Schumacher saindo dos boxes em condição de bandeira vermelha.

A sessão foi retomada com 40 minutos ainda no relógio. Neste momento, Verstappen liderava com 01min14s714, 0s549 à frente de Ricciardo, com Norris, Alonso, Stroll, Pérez, Sainz, Leclerc, Schumacher e Russell fechando o top 10, sendo que todos os tempos foram feitos de pneus duros.

Na segunda saída, os pilotos passavam a apostar nos pneus médios e macios e, com isso, os tempos passaram a cair consideravelmente. Quando o cronômetro chegou a 30 minutos, era Sainz quem liderava com 01min12a845, 0s084 à frente de Norris. Ricciardo era o terceiro, a pouco mais de dois décimos, enquanto Alonso e Pérez completavam o top 5.

A sessão foi marcada pelos pilotos tentando entender Zandvoort, especialmente em dois fatores: as curvas inclinadas, que hoje são escassas na F1, e a estreia da brita falsa, que compromete a saúde dos pneus no caso de uma escapada.

Com 15 minutos para o fim, Sainz se mantinha na ponta com Norris ainda em segundo, mas agora Russell era o terceiro, com Ricciardo em quarto e Leclerc em quinto. Pérez, Alonso, Ocon, Albon e Schumacher fechavam o top 10.

No final, foi George Russel quem terminou na frente com 01min12s455. A Mercedes ainda obteve uma dobradinha, com Lewis Hamilton em segundo, a 0s240. Carlos Sainz foi o terceiro. Completaram o top 10: Lando Norris, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Alex Albon.

A Fórmula 1 volta à pista de Zandvoort nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP da Holanda. A sessão acontece às 11h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E já anote aí: assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do primeiro dia de atividades nos Países Baixos. Não perca!

