A Fórmula 1 abriu as atividades do sábado com a última sessão de treinos livres para o GP do México. E em uma sessão com muito calor no Autódromo Hermanos Rodríguez, deu Mercedes, com George Russell liderando uma dobradinha da equipe alemã, à frente de Lewis Hamilton.

Max Verstappen foi o terceiro, ficando a quase meio segundo do britânico. Completaram o top 10: Charles Leclerc, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lando Norris, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda e Alex Albon.

Nos treinos da sexta-feira, tivemos uma dobradinha da Ferrari no primeiro, marcando 01min20s707 com Carlos Sainz, e George Russell à frente em um TL2 bem misturado. O britânico da Mercedes fez 01min19s970, à frente de Tsunoda, Ocon, Hamilton e Pérez.

Os 15 minutos iniciais do TL3 foram marcados por escolhas distintas de pneus entre os poucos pilotos que foram à pista, pouco mais da metade. Russell liderava com 01min19s405, quase meio segundo à frente de Sainz, com Leclerc, Pérez e Hamilton completando o top 5, enquanto Verstappen ainda não havia registrado tempo.

Neste momento, tivemos a primeira amarela da sessão, com Schumacher perdendo o controle da Haas no setor intermediário e rodando com tudo, mas evitando a batida.

Quando o TL3 chegava à sua metade, a liderança era de Verstappen, com um tempo de 01min19s118, 0s287 à frente de Russell, com Pérez em terceiro, já a 0s748, enquanto Sainz e Leclerc completavam o top 5, com Hamilton em sexto.

A 15 minutos do fim, a ordem mudava, com Russell voltando à ponta com 01min18s399, 0s144 à frente de Hamilton em segundo. Verstappen era o terceiro, a 0s719, com Norris e Pérez completando os cinco primeiros.

No final, George Russell se manteve à frente até o final para garantir a ponta do TL3 com 01min18s399, 0s144 à frente de Lewis Hamilton. Max Verstappen foi o terceiro, a quase meio segundo de distância.

Completaram o top 10: Charles Leclerc, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lando Norris, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda e Alex Albon.

A Fórmula 1 volta à pista logo mais para a classificação, que define o grid de largada para o GP do México, 20ª etapa da temporada 2022. A sessão acontece a partir das 17h, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro.

E já anote aí: assim que acabar o quali, tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube. Com a presença de Rafael Suzuki, piloto da Stock Car, e do jornalista Lucas Santochi, você acompanha uma análise completa da classificação e projeções para o domingo. Não perca!

