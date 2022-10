Carregar reprodutor de áudio

As equipes de Fórmula 1 trouxeram algumas atualizações para o México em uma tentativa de combater o desafio representado pelas condições de altitude no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Com a temporada de 2022 chegando ao fim e a maioria das equipes agora totalmente focada nos desenvolvimentos para o próximo ano, poucas estão trazendo muitas peças novas para as corridas.

Mas tem havido um grande foco no resfriamento para o GP do México deste fim de semana, já que as equipes procuram superar as condições de altitude que a tornam uma corrida diferente de qualquer outra.

O Autódromo Hermanos Rodriguez fica a 2.240 metros acima do nível do mar, tornando-se confortavelmente a corrida de maior altitude da temporada. A próxima pista mais alta que a F1 visita é Interlagos, com apenas 700 metros.

O ar mais rarefeito e a falta de oxigênio significam que as equipes enfrentam um desafio maior para manter seus carros refrigerados e evitar problemas de superaquecimento que possam forçar abandonos ou problemas indesejados.

Das 10 novas atualizações para equipes detalhadas pela FIA em seu habitual documento técnico pré-corrida, apenas duas delas não estavam relacionadas à melhoria do resfriamento para as demandas da pista do México.

A McLaren está rodando com alguns winglets adicionais em seu duto de freio traseiro do MCL36 em uma tentativa de aumentar a sucção local e, portanto, o downforce na traseira.

A única outra atualização de desempenho é da Aston Martin, que ajustou o design da borda inferior do defletor traseiro com o objetivo de melhorar o fluxo em direção à parte traseira do assoalho.

A Red Bull ampliou o design da coluna central do corpo superior na tampa do motor, revisando a geometria de saída para que haja uma maior capacidade de refrigeração dentro da área.

Juntamente com as novas aletas do duto de freio traseiro, a McLaren informou a FIA de três atualizações de refrigeração para este fim de semana, adicionando mais slots na tampa do motor, instalando mais algumas grelhas de refrigeração e ajustando a saída de coque para aumentar o fluxo de ar pela traseira do carro.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, leaves the garage Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A AlphaTauri optou por três atualizações relacionadas ao resfriamento para o México. A área de saída do duto de freio dianteiro foi ampliada em cada um dos cantos dianteiros, melhorando o fluxo de ar até o disco de freio e a pinça.

Ela também introduziu algumas novas áreas de refrigeração, além de optar por um redesenho da tampa do motor, ampliando a saída de refrigeração usando um deck superior mais plano e mais largo que deve novamente ajudar o fluxo de ar traseiro.

A Williams também tem algumas novas persianas de resfriamento para este evento, mas disse que “só seriam usadas se necessário”, devido ao impacto negativo no desempenho aerodinâmico.

Além das atualizações de resfriamento, a Alfa Romeo informou à FIA que havia trazido um assoalho atualizado para este evento com uma geometria frontal reformulada e cortes modificados, embora isso tenha sido visto pela primeira vez em Austin.

A Mercedes também alegou que tinha um novo detalhe da borda do piso para o México, embora isso só fosse usado como item de teste em uma especificação de piso mais antiga para o carro de Nyck de Vries no TL1.

Além do desafio de resfriamento que as equipes enfrentam no México, a altitude significa que todas as equipes estarão executando pacotes de alta força aerodinâmica neste fim de semana em uma tentativa de melhorar a aderência, com o arrasto sendo um problema muito menor devido à pouca resistência do ar.

