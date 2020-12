F1: Russell lidera primeiro treino do GP de Sakhir com a Mercedes

Estreante da Mercedes no GP de Sakhir de Fórmula 1, o britânico George Russell começou o fim de semana com o pé direito e liderou o primeiro treino livre para a corrida deste domingo, desbancando a concorrência no anel externo do Bahrein.

'Cedido' ao time alemão pela Williams, o piloto britânico de 22 anos relatou desconforto no carro do compatriota Lewis Hamilton, mas cravou o tempo mais rápido do dia e ficou à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Quem completou o top-3 foi o anglo-tailandês Alexander Albon, também da Red Bull. Companheiro de Hamilton e agora de Russell, o finlandês Valtteri Bottas foi o quarto com a Mercedes.

As cinco primeiras posições foram completadas pelo russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri. O sexto colocado foi seu companheiro francês Pierre Gasly. A sétima posição ficou com o francês Esteban Ocon, da Renault.

De saída da Ferrari, o alemão Sebastian Vettel, que correrá pela Aston Martin/Racing Point em 2021, foi o oitavo. Ele ficou à frente do australiano Daniel Ricciardo, da Renault. Quem fechou o top-10 foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Estreantes

Substituto do francês Romain Grosjean, que sofreu grave acidente no GP do Bahrein, o brasileiro Pietro Fittipaldi ficou em 19º com a Haas. Já o anglo-coreano Jack Aitken, que corre na vaga de Russell na Williams, foi o último no deserto de Sakhir.