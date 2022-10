Carregar reprodutor de áudio

George Russell pediu desculpas a Carlos Sainz pelo toque no carro do espanhol ainda na primeira volta do Circuito das Américas, no GP dos EUA de Fórmula 1 que acabou fazendo o piloto da Ferrari abandonar a corrida precocemente.

Russell posteriormente recebeu uma penalidade de cinco segundos dos comissários da FIA por causar uma colisão. No entanto, ele teve uma asa dianteira prejudicada, o que fez com que ele não se sentisse confortável a tarde toda.

Ele finalmente terminou em quinto e teve o pequeno consolo de definir a volta mais rápida após um pit stop mais ao fim da corrida para colocar pneus novos.

“Primeiramente peço desculpas ao Carlos”, disse ele quando questionado pelo Autosport sobre o confronto. “Já fui vê-lo.

“Quando eu estava atacando na curva 1 e vi que ele estava do lado de fora de Max [Verstappen], eu esperava que ele tentasse segurá-lo do lado de fora dele e assim que reconheci que ele estava tentando cortar por baixo de Max, eu já havia me comprometido com a minha zona de frenagem e o contato era inevitável."

“Mas, como piloto, você precisa estar ciente dessas possibilidades dos carros à frente. Se ele estivesse segurando o lado de fora de Max, com certeza eu estaria bem, já que estava lutando com Lewis, não com os carros à frente.

“Assim que você diminui a velocidade como piloto e tenta cortar por baixo, fica difícil. Como eu disse, eu levanto minhas mãos para isso. Não há muito mais a dizer.”

Após o contato, Russell notou que o carro não parecia certo e disse que, apesar de inicialmente pensar que não havia muito dano ao seu W13, ele foi deixado "em lugar nenhum em relação ao ritmo".

“Inicialmente, não achamos que houvesse muito dano, mas devo dizer que hoje foi provavelmente o pior domingo do meu ano”, disse ele. “Eu estava meio que no nada em relação ao ritmo."

“Mas assim que reconheci que estava longe de Checo [Pérez] e Charles [Leclerc], era uma questão de trazer o carro para casa, porque estávamos lutando para mantê-lo.”

Expandindo sobre como se sentiu, ele disse: “Foi um pouco confuso, o equilíbrio foi inconsistente ao longo do stint e da volta.

“Eram condições complicadas. A única coisa estranha da corrida foi que meu stint do meio foi relativamente competitivo quando eu estava atrás de Checo e Charles. Eu estava bem atrás deles dentro do alcance do DRS por várias voltas, então essa foi a coisa estranha. No primeiro e no último stint eu não estava em lugar nenhum.”

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, confirmou que após a corrida a equipe descobriu que a asa de Russell estava "massivamente danificada".

“Acho que o incidente na curva 1 é um incidente de corrida”, disse ele. “Talvez, se eu fosse um comissário, George freou tarde, um pequeno momento de subviragem e depois Carlos interrompeu brutalmente, não sei se Max tinha uma coisa de energia ou não.

“Então é uma pena, os cinco segundos e do jeito que ele o acertou, ficamos surpresos que não foi um DNF. Mas vimos a asa dianteira, está massivamente danificada, não apenas a placa final da asa dianteira, mas também abaixo e essa é a parte aerodinâmica crítica, então ele tinha um carro que não era capaz de mais.”

