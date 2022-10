Carregar reprodutor de áudio

Antonio Giovinazzi espera que seu acidente no início do treino livre um para o GP dos Estados Unidos, na sexta-feira, não prejudique suas chances de um retorno à Fórmula 1, mas o italiano admitiu que o ocorrido "não ajuda".

O piloto reserva da Ferrari fez sua segunda prática livre da temporada com a Haas, dessa vez no Circuito das Américas, tendo 'testado' anteriormente pela equipe no TL1 em Monza. Mas a sessão do italiano durou menos de oito minutos depois que ele perdeu no primeiro setor, fazendo com que seu carro batesse na barreira de proteção do lado esquerdo da pista.

Isso afetou as esperanças de Giovinazzi de retornar em tempo integral à F1 em 2023 com a Haas, onde ele está na disputa para substituir Mick Schumacher no próximo ano.

O italiano assumiu toda a culpa pelo incidente enquanto observava as condições de vento, mas esperava que o erro não afetasse suas chances de conseguir um lugar para o próximo ano, devido às três temporadas anteriores de experiência em corridas.

"Com certeza não ajuda", Giovinazzi admitiu. “Mas, por outro lado, já mostrei o que posso fazer na Fórmula 1. Sei que não é esta volta e algumas curvas que vão acabar com a minha carreira. Vamos ver o que acontece, mas sim, apenas olhando para frente agora e ver o que acontece.

“Já fiz três anos na F1. Se as pessoas me querem, não é por causa de hoje. Está no passado o que eu fiz e o que farei, então vamos ver.”

Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Giovinazzi conseguiu tirar seu carro da barreira sob a bandeira vermelha, mas ao fazer isso causou danos à embreagem que forçou a equipe a substituí-la antes do TL2. A Haas também confirmou que uma nova caixa de câmbio era necessária, o que significava que ele não poderia retornar à pista.

O piloto da Ferrari disse que não esperava mais oportunidades na F1 este ano, já que não é elegível para o teste de final de ano em Abu Dhabi e nem está programado para mais aparições nos treinos.

“Mas nunca diga nunca na F1”, acrescentou. “Vimos o que aconteceu com Nyck [de Vries] em Monza. Vamos ver o que acontece. Mas até agora sim, não sei o que farei em 2023.”

A Haas tem o único lugar não confirmado no grid para o próximo ano, uma vez que a Williams já anunciou que deve contar com o piloto da Fórmula 2, Logan Sargeant. A equipe norte-americana afirmou que não há pressa para decidir sobre o segundo lugar, com o piloto titular Schumacher e o reserva da Aston Martin, Nico Hulkenberg, também sob consideração.

Giovinazzi disse que, embora seu foco estivesse em retornar à F1, uma mudança para a categoria Hypercar no Campeonato Mundial de Endurance - onde a Ferrari correrá a partir do próximo ano - era o próximo melhor plano.

“Claro que a prioridade é voltar aqui”, disse ele. “Se não, já não é segredo, gostaria de ir para a Hypercar. Então sim, vamos ver o que acontece. Pode ser uma opção.”

