A Porsche esteve próxima de um retorno à Fórmula 1 com a Red Bull Racing, mas no início de setembro, as duas partes encerraram a formação do que poderia ser um acordo com início em 2026, também no ano em que a categoria terá novas unidades de potência.

O Grupo Volkswagen, detentora da marca alemã e que já tem acordo com a Sauber, não desistiu de ter a Porsche na maior categoria do automobilismo mundial e voltou ao campo e, de acordo com a mídia holandesa, a Williams é o próximo alvo.

Durante a transmissão da F1 pela TV holandesa Ziggo Sport, o jornalista Jack Plooij cravou que o acordo entre Porsche e Williams está “quase fechado” e que cada uma das partes teria 50% a partir da temporada de 2026.

Caso isso seja concretizado, a Volkswagen finalmente poderia colocar em prática os seus planos de ter as duas marcas na F1. Recentemente, outros rumores associavam à chegada da Porsche como fornecedora de unidades de potência para a Andretti, que ainda pleiteia um lugar no grid, sendo a 11ª equipe do campeonato.

