Corrida sprint insana em Interlagos! Após grande batalha com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, o britânico George Russell, da Mercedes, venceu a prova que define o grid de largada do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Os competidores que completaram o pódio foram o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, e o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, respectivamente. Verstappen, no fim das contas, terminou apenas em quarto, tendo optado pelos pneus médios, diferentemente dos rivais, que usaram os macios.

A corrida

A largada foi limpa, com o pole position Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas, mantendo-se à frente de Verstappen e Russell. No meio do pelotão, um incidente entre o francês Esteban Ocon, da Alpine, e seu companheiro Fernando Alonso causou problemas para o espanhol, que se deu mal.

O bicampeão mundial disparou contra o companheiro via rádio. Depois, outro incidente entre companheiros chamou atenção: o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, fechou Sebastian Vettel, tirando um 'ok' do alemão via rádio, mas o tetracampeão ultrapassou logo após. Stroll tomou 10s.

Na frente, Magnussen foi perdendo ritmo e sendo ultrapassado gradualmente. A briga pela vitória, então, ficou entre Verstappen e Russell, com o britânico atacando insistentemente o holandês, que se defendeu com agressividade. Na volta 15 de 24, porém, o mercedista levou a melhor.

Na sequência, aparecia Sainz. O quarto posto se estabilizou com Hamilton, que fez boa corrida de recuperação com as Flechas de Prata após largar somente de oitavo neste sábado. Na volta 19 de 24, Sainz passou Verstappen. Depois, foi a vez de Hamilton. Max terminou em quarto, mas larga em terceiro neste domingo, já que Sainz paga cinco posições de grid pela troca do motor a combustão interno. Veja abaixo o resultado completo da corrida sprint do GP de São Paulo de F1 em Interlagos:

Programação do GP de São Paulo

O resultado da sprint se aplica à ordem inicial do GP de São Paulo de Fórmula 1 em si, cuja largada está programada para às 15h de domingo. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube, agregadores de podcasts, redes sociais e outras plataformas.

