George Russell é o grande vencedor da corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1. O britânico da Mercedes teve uma grande performance, superando Max Verstappen após uma bela vitória e abrindo uma vantagem considerável para triunfar. E isso surpreendeu inclusive o britânico.

Além de Russell, Lewis Hamilton foi o terceiro após largar de oitavo e, com a punição de Carlos Sainz pela troca do motor de combustão interna, a Mercedes garante a primeira fila da prova do domingo.

Após o fim da sprint, Russell disse ter ficado surpreso com a performance apresentada neste sábado em São Paulo.

"Foi incrível. Não esperava ter tanto ritmo assim. Mas acho que isso vem para mostrar o trabalho de todos e o progresso que tivemos como equipe. Nas últimas três corridas, o carro tem sido ótimo. Obviamente é difícil de saber o que Max teria feito de macios. Mas mesmo assim é uma ótima sensação".

Russell foi questionado ainda sobre a disputa com Verstappen e a manobra de ultrapassagem que lhe valeu a vitória.

"É um pouco difícil, porque obviamente é uma sprint, e você precisa pesar risco x recompensa. Então mesmo que eu estivesse seco por essa vitória, não queria arriscar demais e terminar sem pontos e largando do fundo. Mas fizemos dar certo e eu tive sorte na terceira vez".

O britânico falou ainda sobre o que podemos esperar dele e de Hamilton largando da primeira fila.

