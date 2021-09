Inicialmente com pinta de candidato à vitória no GP da Rússia de Fórmula 1, Carlos Sainz teve uma etapa de altos e baixos, com a chuva caindo no momento certo para garantir mais um pódio na temporada 2021 com a Ferrari.

Após brevemente liderar a corrida, Sainz sofreu com o pneu, precisou trocar cedo e a chuva acabou caindo no momento certo para que ele colocasse o intermediários, se posicionando novamente na luta pelo pódio, conquistando o terceiro lugar nos momentos finais.

"Primeiro de tudo, eu tive uma boa saída, que era a prioridade, não perder a posição para George, e consegui me colocar atrás de Lando, fazer alguma coisa do lado de fora na curva dois, o que funcionou perfeitamente".

"Infelizmente o pneu começou a se desgastar e foi aí que o carro começou a ir mal, passamos a sofrer muito. Tivemos que ir muito cedo para o pneu duro, tive que fazer um grande gerenciamento e, finalmente, a chuva veio no pior momento possível".

"Meus pneus estava começando a cair e nós tomamos a decisão correta na hora correta, porque isso nos permitiu voltar para terceiro. No geral, uma corrida forte".

