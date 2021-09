Lando Norris teve a sua primeira vitória na Fórmula 1 muito perto neste domingo (26). O piloto da McLaren liderava o GP da Rússia até o início da chuva que embaralhou toda a ordem na pista.

Norris viu seus principais rivais entrarem nos pits para colocarem pneus intermediários, enquanto o inglês ficava e dizia a equipe que permaneceria com os slicks até o final.

Nos últimos giros, a situação ficou insustentável, com Norris rodando e cedendo a liderança a Lewis Hamilton, que venceu a 100ª na F1.

Ao final da corrida, o inglês comentou como foram aqueles momentos e a decisão de permanecer na pista com ela já encharcada.

“Estou infeliz. De certa forma, arrasado”, disse Norris. “Mas acho que tomamos essa decisão de ficar de fora, que aceitamos essa decisão, e é claro, foi a errada no final do dia, mas eu tomei uma decisão tanto quanto a equipe.

“Na verdade, foi mais do que eles achavam que eu deveria e eu decidi ficar fora, então a decisão foi minha, achei que era o caminho a seguir.”

“Senti que fiz tudo que podia, mesmo quando ficou complicado no final, cometi alguns erros, mas ainda mantive Lewis atrás e comecei a me afastar um pouco. Tive um pouco de sorte como nas voltas que eu estava fora antes de Lewis ir para os boxes. Eu achava que estava perfeitamente bom para os pneus que estava usando e me disseram que a chuva ia continuar a mesma. Então, se fosse a mesma quantidade, teríamos tomado a decisão certa. Acho que ficar fora era a decisão correta. Mas, obviamente, ficou muito mais úmido, e isso acabou conosco.”

“Se ainda faltassem 20 voltas, talvez você não fosse tão agressivo com as decisões, mas sim, fizemos o que pensamos ser o certo, o que não me agradou, é claro, que estava errado no final. Os rapazes fizeram um excelente trabalho em todo o fim de semana. Portanto, estou feliz com basicamente tudo, exceto aquela única decisão que revisaremos e, esperançosamente, tentaremos não tomar novamente.”

