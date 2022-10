F1: Sainz bate Verstappen no TL1 dos EUA; Pérez e Zhou são punidos

Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Ferrari, Carlos Sainz liderou o primeiro treino livre para o GP dos Estados Unidos, 19ª de 22 etapas da temporada 2022 da Fórmula 1. O espanhol superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, na tarde desta sexta-feira no Circuito das Américas, em Austin, Texas.

O top 3 foi completado pelo britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. O heptacampeão mundial ficou à frente do canadense Lance Stroll, da Aston Martin. Quem completou as cinco primeiras posições foi o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.

Na briga contra Charles Leclerc, monegasco da Ferrari, pelo vice-campeonato deste ano, cujo título ficou com Verstappen, Pérez pagará punição de cinco posições no grid por troca de motor, assim como o chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo.

O espanhol Fernando Alonso, da Alpine, foi o sexto, à frente do britânico George Russell, da Mercedes (veja tabela completa mais abaixo). Leclerc não participou do TL1, cedendo seu carro ao russo-israelense Robert Shwartzman, reserva da escuderia.

O espanhol Álex Palou substituiu o australiano Daniel Ricciardo na McLaren, enquanto o francês Théo Pourchaire assumiu o cockpit do finlandês Valtteri Bottas na Alfa Romeo. Na Williams, o norte-americano Logan Sargeant entrou na vaga do canadense Nicholas Latifi.

Cotado para substituir o alemão Mick Schumacher na Haas em 2023, Antonio Giovinazzi assumiu o carro do já confirmado Kevin Magnussen, da Dinamarca, mas o italiano acabou batendo no começo da sessão.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: