Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez, da Red Bull, e Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, serão penalizados com cinco posições no grid do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 depois de trocar de motor antes das sessões de treinos livres nesta sexta-feira.

A FIA confirmou após o início dos treinos de abertura no Circuito das Américas que o piloto da Red Bull o da Alfa Romeo apresentaram um componente adicional do motor desde a última corrida no Japão. Em ambos os casos, é o quinto motor de combustão interna da temporada, o que significa que Pérez e Zhou perderão cinco lugares no grid em relação a sua posição de qualificação no sábado.

É um revés para Pérez em sua tentativa de tentar garantir o segundo lugar no campeonato de pilotos à frente de Charles Leclerc, depois de ter visto o companheiro de equipe Max Verstappen conquistar o título de pilotos no Japão.

Perez deixou Leclerc para trás na tabela em Suzuka, mas está apenas um ponto à frente com quatro corridas restantes nesta temporada. O piloto mexicano terminou em segundo lugar no Japão, uma semana após sua vitória em Singapura, e disse que seu recente impulso "certamente ajuda" em sua busca pelo segundo lugar no campeonato.

"Quando você tem uma boa sequência de corridas, a confiança e o impulso estão com você", disse Perez. Mas isso não significa nada. Você tem que ir lá e provar de novo e de novo e espero que este fim de semana possa ser bom.

"Podemos ter um ritmo forte e sim, seria bom obter um resultado forte antes da corrida em casa [no México]".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, walks the track with members of his team Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A Red Bull pode conquistar seu primeiro campeonato de construtores desde 2013 neste fim de semana, desde que a Ferrari não o supere em 19 pontos. Pérez disse que foi um "ano tremendo" para a equipe e que esperava que pudesse "terminar em alta".

"Acho que ao longo da temporada, você sabe, fazer as escolhas certas, empurrar nos momentos certos valeu a pena", disse ele. "Eu realmente espero que possamos conquistar esse título em breve."

A queda de Zhou no grid também será um golpe para a Alfa Romeo, que parece manter o sexto lugar na classificação de construtores. A equipe marcou apenas um ponto nas últimas nove corridas e agora está apenas sete pontos à frente da Aston Martin no campeonato.

Nenhum outro piloto fez uma mudança na unidade de potência até agora neste fim de semana, embora George Russell e Alex Albon tenham mudado para sua quarta e última caixa de câmbio permitida da temporada sem nenhuma penalidade.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: