A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o GP da Hungria, 13ª etapa do campeonato de 2024. A liderança ficou com Carlos Sainz, que cravou 1min18s713.

Na segunda colocação, Max Verstappen ficou a 0s276 do espanhol. Charles Leclerc ficou em terceiro, mostrando que a Ferrari pode ressurgir neste fim de semana, após a vitória em Mônaco. Ele ficou a 0s298 do líder.

A surpresa do treino foi Zhou Guanyu, que ficou no quinto lugar. Uma posição atrás de George Russell, da Mercedes que tenta a terceira vitória consecutiva no campeonato.

O Treino

Pouco antes do início do primeiro treino livre, a Mercedes teve que correr para deixar seu sistema de TI apto, devido ao 'apagão' online mundial. Assim que a luz verde foi acionada, a equipe que venceu as últimas duas corridas estava apta.

A dupla começou bem, liderando, mas Verstappen fez 1min19s831, ficando na frente até pouco mais da metade da sessão.

Após o uso mais numeroso do composto macio, um pequeno 'rodízio' de pilotos ficou na liderança. Russell estabilizou a tabela de tempos com 1min19s137.

Faltando 26 minutos, Leclerc assumiu a liderança, com 1min19s011, mas o monegasco viu seu companheiro de equipe virar 1min18s713, trazendo um pouco de esperança ao fã da Ferrari.

Leclerc tentou dar uma resposta, mas acabou errando na curva 12, mas não bateu.

Verstappen voltou a frequentar a pelotão da frente com 15 minutos para o final, ao ficar entre as duas Ferraris, na segunda colocação.

Nos minutos finais, os tempos entre os ponteiros permaneceram inalterados, com Sainz sendo o mais rápido da sessão.

O segundo treino livre para o GP da Hungria acontece ao meio-dia, horário de Brasília.

Resultado

