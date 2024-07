Equipes selecionadas terão que instalar novas câmeras em seus carros a partir do GP da Bélgica de Fórmula 1 como parte de uma investigação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em relação ao truque das asas flexíveis segundo revelou o Motorsport.com.

O uso crescente de asas dianteiras flexíveis por parte dos esquadrões, para melhorar os carros, ficou sob os holofotes nas últimas semanas, com algumas equipes questionando até onde os rivais estão indo.

Até agora, a FIA estava convencida de que o comportamento das asas dianteiras estava em conformidade com os regulamentos e achava que os testes estáticos atuais eram suficientes para controlar.

Mas, no início desta semana, a Federação informou às equipes que tomará medidas para entender melhor a situação, com novas análises a serem feitas no GP da Bélgica, na próxima semana.

Não está claro quantas equipes serão selecionadas para as verificações do órgão, mas acredita-se que as líderes, incluindo Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren, estejam explorando esses conceitos em maior ou menor grau.

Em uma diretriz técnica enviada a todos os competidores pelo diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, as equipes foram notificadas de que as sessões de treinos de sexta-feira em Spa-Francorchamps serão usadas pelo órgão regulador para capturar imagens de vídeo detalhadas do que algumas asas dianteiras estão fazendo.

Na nota, cuja cópia foi vista pelo Motorsport.com, Tombazis disse que "as equipes selecionadas deverão equipar seus carros com câmeras de gravação sem fio adicionais". A localização dessas câmeras foi especificada pela FIA e será "focada nas superfícies verticais nominais voltadas para o interior... para rastrear a translação e a rotação dos pontos-alvo".

O documento também especifica onde esses pontos - que devem ter 20 mm de diâmetro, ser de uma única cor e se destacar da carroceria - devem ser posicionados. Uma série de pontos será colocada na parte interna da placa final, para ajudar a verificar qualquer rotação da asa dianteira em si.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Outros pontos serão colocados nas bordas das abas, tanto na direção da placa final quanto na seção do bico, para verificar a flexibilidade desses elementos. Os testes serão realizados no primeiro dia de corrida em Spa-Francorchamps, com os carros voltando à localização mais tradicional das câmeras a partir do TL3.

A coleta de informações permitirá que a FIA entenda melhor como as asas dianteiras das equipes selecionadas estão se comportando e se é necessário ou não fazer alterações nos regulamentos.

Para garantir que os times não contornem as verificações usando asas específicas quando as câmeras estiverem ligadas, a FIA exigiu que as câmeras sejam instaladas em mais de 50% das voltas cronometradas em uma sessão, a menos que haja circunstâncias de força maior que as impeçam de fazer isso, como um acidente ou uma sessão interrompida.

O uso de asas flexíveis na F1 tem sido uma área cinzenta há muito tempo, pois a natureza das peças aerodinâmicas significa que elas não podem ser totalmente rígidas quando expostas às forças que ocorrem em alta velocidade.

A FIA aumentou os testes estáticos, em que cargas são aplicadas às asas nos boxes, para verificar se as equipes não estão indo a extremos ao usar componentes muito flexíveis.

Asa dianteira do Aston Martin AMR24 Foto de: Filip Cleeren

Mas, como uma asa dianteira flexível é especialmente útil para ajudar as equipes a equilibrar melhor a nova geração de carros com efeito solo, as equipes têm usado cada vez mais esses designs.

A Mercedes foi bastante aberta ao afirmar que ter um grau de flexibilidade com sua nova asa dianteira, que chegou pela primeira vez no GP de Mônaco, foi benéfico para o equilíbrio do carro - ao mesmo tempo em que estava dentro do que era permitido pelos regulamentos.

O diretor técnico da equipe, James Allison, disse após sua chegada: "Acho que todos nós estamos tentando garantir que passemos no teste de flexibilidade da FIA. Eles colocam cargas e você não pode se mover mais do que um valor."

"Mas se você conseguir fazer isso e se a asa estiver se dobrando como uma coisa que se dobra quando é carregada, então não há nenhum drama a ser enfrentado pelo órgão regulador."

Embora a FIA não preveja a necessidade de revisar os testes de carga no momento, se a análise das asas dianteiras da Bélgica mostrar que as equipes estão ultrapassando os limites do que deve ser permitido, a porta poderá ser aberta para uma mudança na forma como isso é controlado.

A REAL chance de um brasileiro na F1 e o duelo NORRIS x VERSTAPPEN, com GERALDO RODRIGUES | Podcast

EXCLUSIVA com FABIO QUARTARARO e ÁLEX RINS: Astros da Yamaha MANDAM A REAL sobre MotoGP, Brasil e +

Your browser

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!