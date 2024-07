F1: ‘Apagão’ mundial deixa Mercedes por um fio antes de treino

Um apagão global online atingiu o mundo todo nas últimas horas, prejudicando serviços de telecomunicações online.

Na Fórmula 1, não foi diferente e a Mercedes foi a equipe que teve que correr para deixar todas as suas máquinas aptas para que os carros pudessem ir para a pista de Hungaroring e os dados serem colhidos sem grandes problemas.

A repórter do Grupo Bandeirantes, Mariana Becker, relatou que os técnicos da equipe tiveram que fazer os ajustes manualmente, em decorrência da falha dos serviços da CrowdStrike, empresa de segurança cibernética ligada à Microsoft, que também atingiu voos, bancos e serviços de telecomunicações.

Apenas faltando poucos minutos do início do TL1 é que tudo havia sido reestabelecido.

