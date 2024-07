EXCLUSIVO: FIA testará sistema de ar-condicionado em carros da F1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) está testando a instalação de um sistema de ar-condicionado simplificado nos cockpits dos carros da Fórmula 1, depois que os pilotos sofreram com problemas de saúde no calor extremo do GP do Catar de 2023, revelou ao Motorsport.com.

Quando a pista do Qatar retornou ao calendário da F1 no ano passado, sua colocação no cronograma no início de outubro significou que, mesmo durante a sessão noturna da pista, as temperaturas para a corrida nunca caíram abaixo de 31°C em um circuito rápido e de alta energia.

Isso fez com que vários pilotos sofressem problemas de saúde ao longo das 57 voltas: Logan Sargeant, da Williams, retirou-se com insolação; Esteban Ocon, da Alpine, vomitou em seu capacete; e Lance Stroll, da Aston Martin, desmaiou brevemente.

Depois disso e em consulta com todas as equipes, a FIA motivou uma investigação sobre o ocorrido. Em um comunicado divulgado em outubro do ano passado, a entidade prometeu "tomar medidas materiais agora para evitar a repetição desse cenário", mesmo com a mudança do Catar para dezembro, em 2024, e a previsão de temperaturas mais baixas.

Parte do esforço da FIA incluiu a consulta à sua comissão médica, com o passo seguinte chegando rapidamente às regras técnicas da F1 de 2024, que permitiram que uma segunda entrada de resfriamento fosse colocada na parte superior do bico, na frente do cockpit, para melhorar o fluxo de ar para os pilotos.

O órgão regulador agora cumpriu sua promessa pós-Qatar de produzir "orientações para os pilotos" e "pesquisa sobre modificações para um fluxo de ar mais eficiente no cockpit".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Primeiro colocado, bebe água em Parc Ferme Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A partir do GP da Holanda, pós-pausa de verão, um sistema experimental será instalado em um carro para testar um método pesquisado pela FIA de resfriamento direto do ar no cockpit.

Diferente de uma unidade de ar-condicionado padrão, no entanto, o Motorsport.com entende que o sistema é organizado em várias estruturas menores ao redor do cockpit e da carroceria do carro, para canalizar o ar resfriado para o piloto.

Os testes em corridas subsequentes seguirão o experimento em Zandvoort e, se todos forem bem-sucedidos, a FIA introduzirá o sistema como obrigatório nas regras da F1.

No entanto, as equipes só serão obrigadas a instalar o dispositivo se as condições exigirem seu uso, como foi parte da tentativa abortada da FIA de instalar proteções temporárias contra o efeito spray nas rodas dos carros em condições extremas de chuva.

Em uma declaração exclusiva ao Motorsport.com, a FIA afirmou: "Em resposta às temperaturas extremas registradas no GP do Catar do ano passado, a FIA e todas as equipes de F1 iniciaram imediatamente uma pesquisa para melhorar a ventilação e o resfriamento dos pilotos em tais condições. Desde então, as regulamentações técnicas foram atualizadas para permitir a introdução de uma concha passiva na parte superior do cockpit para melhorar a ventilação, que as equipes são fortemente incentivadas a usar".

Esteban Ocon, Alpine A523 Foto de: Alpine

"Essas atividades conjuntas de pesquisa avançaram e se concentraram no desenvolvimento de um sistema de resfriamento ativo que seria instalado nos carros de F1 quando enfrentassem condições extremas. Os testes iniciais e a prova de conceito in-situ estão planejados para ocorrer em Zandvoort e nas próximas corridas. Se esses testes forem bem-sucedidos, a FIA exigirá a instalação desse sistema de resfriamento ativo nos carros de Fórmula 1 no futuro, quando um risco de calor for declarado".

O calor excessivo é um tema quente no GP da Hungria deste fim de semana, que deve rivalizar com as corridas de Imola e da Áustria por ser a mais quente da F1 de 2024 até agora, além das muitas curvas do Hungaroring.

Isso coloca essa corrida mais próxima de um possível cenário do Catar, já que os pilotos não têm muita chance de descanso físico durante a corrida. Portanto, espera-se que a FIA force as equipes a usar a concha superior passiva, já que ela não é obrigatória nas regras da F1.

Lando Norris, McLaren, sem cockpit Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Além disso, as equipes serão autorizadas a tomar medidas excepcionais para resfriar o equipamento do piloto e a célula de sobrevivência o máximo possível antes das sessões", acrescentou o comunicado da FIA.

O Motorsport.com entende que isso inclui a permissão para que as equipes removam o assento do piloto e outras partes do cockpit para resfriá-los antes do uso nas sessões, algo que atualmente é proibido pelas regras da F1.

