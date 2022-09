Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira o segundo treino livre, visando o GP da Itália, a 16ª etapa do campeonato de 2022.

Após a Ferrari liderar o TL1 com uma dobradinha liderada por Charles Leclerc, o seu companheiro, Carlos Sainz foi o mais veloz na principal sessão do dia. O espanhol cravou 1min21s664.

A marca de Sainz foi 0s143 melhor que a de Max Verstappen, que ficou à frente de Leclerc. Lando Norris e George Russell completaram o top 5.

Mick Schumacher foi o único a provocar uma bandeira vermelha, quando o alemão teve sua Haas parando no meio da pista.

O Treino

Começando com pneus médios, Verstappen iniciou na frente, com 1min23s021, a 0s135 de Sainz, com o mesmo composto que o holandês.

A resposta veio em grande estilo, com Leclerc, também de médios, fazendo 1min22s3017, que já superava o seu próprio tempo do TL1, que havia sido conquistado de macios.

Mas Verstappen não deixou barato, com uma marca 0s004 mais rápida que o monegasco. Pérez era o quarto colocado e Bottas ocupava o quinto posto no primeiro terço da sessão.

Após breve parada, os pilotos começaram a utilizar os seus compostos macios. Com eles calçados, Norris chegou ao terceiro lugar quase na metade da sessão. Enquanto isso, Verstappen errava a chicane principal, mas sem grandes dramas.

Isso não mudou o ritmo do holandês, que marcou 1min21s807. Ao mesmo tempo, na metade do treino, Mick Schumacher parou na pista, próximo à primeira Lesmo, trazendo a bandeira vermelha.

A sessão foi retomada com 25 minutos para o final. E Sainz voltou à pista mandando 1min21s664, superando Verstappen.

A partir daí, equipes e pilotos focaram em simulação de corridas, não acontecendo mais mudanças significativas na tabela de tempos.

Resultado

