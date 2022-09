Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 corre na Itália neste fim de semana, em Monza, e os fãs da Ferrari aproveitaram a presença da escuderia para iniciar uma campanha pedindo a saída de Mattia Binotto da chefia da equipe.

Adesivos foram colados pelas paredes em Monza com a imagem de Binotto, o nome da campanha "Binottout" e um QR Code que quando escaneado leva direto para o site binoottout.com onde é explicado de forma minuciosa o por quê o chefe da Ferrari deve sair do comando e onde a escuderia errou na estratégia de Charles Leclerc e Carlos Sainz ao longo da temporada - e consequentemente ficou sem vitórias que estavam praticamente garantidas.

Vale destacar, que no site, os organizadores fazem uma previsão de quantos pontos Charles Leclerc teria nesta altura do campeonato se não tivesse sido prejudicado em diversas corridas por decisões erradas da equipe.

Se Leclerc confirmasse as vitórias que acabaram escapando de sua mão, ele seria chegaria para o GP da Itália com 221 pontos, apenas 27 atrás de Max Verstappen. Atualmente, a diferença é de 80 pontos já que o piloto da Red Bull tem 258 contra os 178 de Leclerc. As falhas mais memoráveis, no quesito estratégia, cometidas pela Ferrari aconteceram no GP de Mônaco e GP da Grã-Bretanha.

Mesmo sendo criticado pelos fãs e pressionado pelos resultados negativos em etapas onde a escuderia italiana tinha claras condições de vitória, Mattia Binotto entende que não há razões para que ele faça trocas na equipe em Maranello, nem no time que trabalha diretamente envolvido nas corridas.

Vale destacar que nesta sexta-feira na Itália, Leclerc foi mais rápido no primeiro treino livre do dia e Sainz no segundo.

