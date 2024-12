O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto e seu futuro companheiro de equipe na Sauber, Nico Hulkenberg, farão parte dos testes de pós-temporada da Fórmula 1, em Abu Dhabi, na semana seguinte ao GP que ocorrerá em Yas Marina.

A informação foi confirmada pela Sauber em nota, que relata que a dupla da equipe suíça em 2025 fará parte dos testes na terça-feira (10). O brasileiro já está no país do Oriente Médio para disputar o título da Fórmula 2 contra o rival Isack Hadjar, com meio ponto à frente do francês.

O comunicado da equipe de Hinwill também informa que Nico participará dos testes de pneus da Pirelli e Bortoleto fará parte do teste de jovens pilotos.

A futura Audi também afirma que usará a sessão como o início não oficial da campanha de 2025, antes da pausa do final do ano, estabelecendo as bases para a preparação para a nova temporada.

Mattia Binotto, CEO da Sauber, está positivo e também reconhece o importante papel dos testes para futura dupla da equipe suíça: "Esse é um primeiro passo importante para Nico e Gabriel, pois eles se integram à equipe".

"Para Nico, esta é uma chance de sentir o carro e começar a colaboração próxima com nossos engenheiros antes do que promete ser uma temporada 2025 muito movimentada".

"Para Gabriel, é uma oportunidade fantástica de ganhar experiência, familiarizar-se com o maquinário da Fórmula 1 e seus procedimentos complexos e dar os primeiros passos em seu desenvolvimento no mais alto nível do automobilismo. Estamos ansiosos para ver os dois em ação e começar nossa jornada juntos", conclui.

