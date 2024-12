Na esteira da briga entre Max Verstappen e George Russell, o holandês disse que não está surpreso com o que ele alega ser uma representação errônea de sobre suas interações no GP do Catar da Fórmula 1, e chamou o piloto da Mercedes de "traidor", além de questionar a posição do britânico como porta-voz da GPDA, a associação de pilotos.

Verstappen e Russell estão em 'pé de guerra' após a classificação no Catar, quando o taurino sentiu que Russell estava tentando fazer com que ele fosse punido por estar lento em uma volta de saída, o que rendeu ao holandês uma penalidade de um lugar para ficar atrás da Mercedes no grid.

Verstappen tornou públicas suas queixas sobre o comportamento de Russell, dizendo que perdeu todo o respeito pela forma como ele estava tentando colocá-lo em apuros na sala dos comissários.

A briga continuou uma semana depois, em Abu Dhabi, com Russell chamando Verstappen de valentão e dizendo que era hora de alguém se levantar contra ele, após alegar que o tetracampeão ameaçou enfiar a "p**** da cabeça dele contra o muro" no início da corrida do Catar.

Questionado ainda mais sobre o assunto pelo Motorsport.com nesta quinta-feira, Verstappen afirmou que Russell dramatizou a conversa e chamou o britânico de "traidor" e mentiroso.

"Isso não está correto", disse Max quando perguntado sobre a ameaça de acidente. "Mas você sabe, essas coisas não me surpreendem. Eu apenas dou minha opinião sobre como ele é. É claro que ele não está feliz com isso, mas é a mesma coisa que ele fez com os comissários. Mentir e juntar coisas que não estão corretas".

"Ele é um traidor. Isso não importa para mim. Você não precisa falar muito sobre pessoas assim, elas são apenas perdedoras".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Nós rimos por último porque, no final, vencemos a corrida. Eles podem ter largado na pole graças às suas críticas aos comissários, mas 300 metros depois estavam atrás de nós novamente".

O tetracampeão também questionou a função de porta-voz de Russell na GPDA, associação de pilotos, "Não, é muito decepcionante ver isso. Acho que ser assim também não é o melhor exemplo para a FOM e a FIA".

Verstappen ficou perplexo com os comentários de Russell sobre alguém ter que se impor contra as palhaçadas do holandês, sugerindo que sua irritação com Russell foi desencadeada apenas pela visita aos comissários e não relacionada à maior oposição que a Red Bull enfrentou este ano, como sugeriu Russell.

"Por que alguém teria que se impor contra mim? Eu não fiz nada de errado, fiz? Eu só disse que estou desapontado com as ações dele junto aos comissários, só isso", rebateu Verstappen.

"Não tem nada a ver com mais nada. Eu estava muito tranquilo, já tinha vencido meu campeonato. Só que ele teve que ser tão dramático para tentar largar em primeiro. Ele estava gritando para ganhar um lugar, o que para ele pode fazer uma grande diferença".

"Ele está mencionando um monte de coisas que não são verdadeiras. Mas foi isso que aconteceu com os comissários também. Ele insinuou um monte de coisas que não fazem sentido".

"Isso é típico dele. As pessoas podem acreditar no que quiserem, mas não é verdade. Sou sempre a mesma pessoa, seja em casa, aqui ou com os comissários. Não se pode dizer isso de todo mundo".

Quando pressionado sobre o que realmente foi dito no Catar, ele respondeu: "Não foi isso. Eu não disse isso. Mas você sabe, isso é outra coisa. Isso aconteceu a portas fechadas, então você não precisa compartilhar tudo o que foi dito lá e tornar tudo mais dramático".

Além disso, Verstappen questionou o porque Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, ter ido junto de Russell na coletiva de imprensa, afirmando não necessitar do apoio de Christian Horner: "Não preciso disso, posso cuidar de mim mesmo".

Verstappen sugeriu que seu relacionamento anteriormente cordial com Russell não tem mais conserto, mas disse que também não perderia o sono com a briga, já que ele não está por perto para fazer amigos no paddock.

"Não, mas isso não importa. Não precisamos ser os melhores amigos", acrescentou. "Não é por isso que estou aqui, para ser o melhor amigo dele. Esse não é meu objetivo no paddock, então não me importo muito com isso.

"Especialmente se alguém age assim com você na frente dos comissários. Não quero mais falar com ele por um tempo.

"Catar é Catar e nós seguimos em frente. Eu dei minha opinião sobre o que aconteceu e é isso. A vida continua."

