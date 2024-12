George Russell e Max Verstappen foram os protagonistas de uma briga que começou no treino classificatório do Catar, mas que esquentou e muito na quinta-feira (12) de atendimento à mídia do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1.

Confira a linha do tempo de como a trocação de farpas entre os rivais de pista se desenrolou, com acusações de "valentão" e "traidor" e envolvimento dos chefes de equipe.

Como começou?

Verstappen ficou furioso no último fim de semana quando recebeu uma penalidade de um lugar no grid por ter diminuído a velocidade na frente da Mercedes de Russell durante a classificação, embora nenhum dos dois pilotos estivesse fazendo uma boa volta no momento.

Como o holandês havia conquistado a pole position, o piloto da Red Bull foi chamado para reunião com os comissários, onde ele e Russell se enfrentaram, e o holandês acabou sendo punido, com Russell assumindo a pole position como resultado.

Tendo vencido o campeonato de pilotos de 2024 em Las Vegas, uma semana antes do Catar, Verstappen ainda conseguiu conquistar a vitória em Losail antes de criticar o comportamento de Russell durante o inquérito dos comissários.

Vale a pena observar que a dupla já se enfrentou anteriormente, uma aproximação na corrida sprint de Baku em 2023 levou a uma troca de palavras acalorada, e também houve contato entre a dupla no GP da Itália no início desta temporada.

A questão do Catar, no entanto, aumentou a tensão no relacionamento, já que a dupla criticou um ao outro abertamente durante o dia da mídia para o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada.

O pole man Max Verstappen, da Red Bull Racing, e George Russell, da Mercedes-AMG F1 Team, conversam no Parc Ferme Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

A briga no Catar

As coisas realmente azedaram depois que Verstappen foi rebaixado em uma posição pelos comissários - mas foram as ações de Russell que aparentemente irritaram o tetracampeão com o fato de ele ter sido penalizado, uma decisão que pareceu deixar Verstappen mais perplexo do que irritado.

"Eu não conseguia acreditar que tinha sido penalizado. Mas, de certa forma, também não fiquei mais surpreso com o mundo em que vivo. Não estou feliz com isso, mas em um momento ou outro você tem que virar a página", disse o holandês.

"Estava claro que, ao meu redor, também havia cenários diferentes, com pessoas com pneus mais frios e coisas do gênero, então elas precisavam forçar de qualquer maneira. Eu não queria causar uma cena na última curva e que ninguém conseguisse dar uma volta".

"Fiquei bastante surpreso, quando estava sentado na sala dos comissários, com o que estava acontecendo. Sinceramente, foi muito decepcionante, porque acho que todos nós aqui respeitamos muito uns aos outros".

"Já estive naquela sala de reuniões muitas vezes em minha vida e em minha carreira com pessoas com quem corri. E nunca vi alguém tentando enganar alguém com tanta força. Para mim, perdi todo o respeito [por Russell]".

Falando depois de perder para Verstappen na corrida, Russell disse que estava "esperando um acidente" quando o piloto da Red Bull buscava a vitória.

Max Verstappen, Red Bull Racing, durante a coletiva de imprensa Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Verstappen aumenta a briga

As coletivas de imprensa dos pilotos na quinta-feira de um fim de semana de corrida podem, às vezes, protocalers, com os escolhidos para responder às perguntas da mídia mundial e, algumas vezes, optando por permanecer calados.

Esse nunca foi o caso de Verstappen, que recebeu serviço comunitário por ter falado um palavrão durante uma coletiva de imprensa no GP de Singapura no início desta temporada, o que o levou a oferecer respostas monossilábicas durante o restante do fim de semana.

Não teria sido surpresa para ninguém presente no centro de mídia de Yas Marina, portanto, que Verstappen estivesse mais uma vez mais do que disposto a falar sobre a percepção de que Russell o ofendeu durante a reunião no Catar e acusou abertamente o piloto da Mercedes de mentir na convocação.

"Não tem nada a ver com o fato de ele ser o diretor do GPDA [associação de pilotos]", disse ele, quando pressionado sobre o assunto pelo Motorsport.com.

"Nunca esperei que alguém realmente tentasse ativamente conseguir uma penalidade tão grave para alguém e mentisse sobre o motivo de eu estar fazendo o que estava fazendo. Mas é claro que isso influenciou [os comissários]. Não foi nada legal e, na verdade, foi muito chocante o que estava acontecendo lá."

Sobre se ele gostaria de não ter falado tão abertamente sobre o incidente no Catar, Verstappen foi inequívoco em sua resposta: "Não, não me arrependo de nada".

"Porque eu estava falando sério em tudo o que disse e ainda é a mesma coisa. Se eu tivesse que fazer isso de novo, talvez eu tivesse dito ainda mais, sabendo o resultado da corrida".

Franco Colapinto, da Williams Racing, com Max Verstappen, da Red Bull Racing, e Nico Hulkenberg, da Haas F1 Team, durante a coletiva de imprensa Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Eu ainda não consigo acreditar que alguém possa ser assim na sala dos comissários de bordo. Para mim, isso foi inaceitável, porque todos nós somos pilotos de corrida. Todos nós temos muito respeito uns pelos outros. Até praticamos esportes juntos, viajamos juntos".

"E, é claro, há momentos em que vocês se encontram, batem ou qualquer outra coisa e não ficam felizes. Em toda a minha carreira, nunca passei pelo que passei na sala dos comissários no Catar. E, para mim, isso foi realmente inaceitável".

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, também se manifestou sobre a situação e disse que Russell estava "histérico" no Catar.

A resposta de Russell

Embora não tenha havido comentários de Russell antes de Verstappen aparecer na coletiva de imprensa, o britânico já havia falado com um número seleto de veículos de mídia - incluindo o Motorsport.com - no início do dia.

As citações da sessão foram embargadas até as 16h00, horário local, o que significa que foram publicadas depois que Verstappen se manifestou, apesar da entrevista ter ocorrido antes da sessão de mídia em frente às câmeras de televisão.

Russell estava, portanto, respondendo ao que Verstappen havia lhe questionado no Catar e não recuou quando perguntado sobre sua própria opinião sobre o que aconteceu.

George Russell, equipe Mercedes-AMG F1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Acho tudo isso muito irônico, considerando que no sábado à noite ele disse que vai se esforçar de propósito para bater em mim e, entre aspas, 'me colocar de cabeça para baixo no muro''.

"Questionar a integridade de alguém como pessoa, ao mesmo tempo em que faz comentários como esse no dia anterior, eu acho muito irônico, e não vou ficar aqui sentado aceitando isso.

"As pessoas têm sido intimidadas por Max há anos, e não se pode questionar sua capacidade de dirigir. Mas ele não consegue lidar com a adversidade sempre que algo acontece contra ele.

"Em Jeddah, em 21, no Brasil, em 21, ele se descontrola. Em Budapeste, este ano, logo na primeira corrida, o carro não era dominante, bateu em Lewis, bateu em sua equipe".

"Como eu disse, para mim, aqueles comentários no sábado à noite e no domingo foram totalmente desrespeitosos e desnecessários, porque o que acontece na pista, nós lutamos muito. Isso faz parte da corrida. O que acontece na sala dos comissários? Você briga muito, mas nunca é pessoal. Mas sabe, ele está indo longe demais agora".

Russell e Wolff contra-atacam

Sem dúvida, tendo visto os comentários de Verstappen feitos na coletiva de imprensa ao vivo apenas algumas horas antes, a sessão completa de Russell para a mídia em Abu Dhabi permitiu que ele falasse mais uma vez sobre o assunto, abordando os problemas anteriores do tetracampeão.

"Acho que [comportamento dele] foi permitido porque ninguém o enfrentou, Lewis o enfrentou em 2021, e Lewis perdeu aquele campeonato injustamente. Você poderia imaginar os papéis sendo invertidos e Max perdendo aquele campeonato e a maneira como Lewis perdeu aquele campeonato? [Michael] Masi estaria temendo por sua vida", disse ele.

George Russell, da Mercedes-AMG F1 Team, Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes-AMG F1 Team na mesa redonda com a imprensa Foto de: Ronald Vording

"Não estou querendo que Max seja penalizado e não estou querendo nenhuma repercussão disso. Estou me defendendo de um cara que está questionando minha integridade como pessoa, me criticando na imprensa e só quero esclarecer as coisas".

"Como eu disse, todo mundo tem direito à sua própria opinião, mas para mim ele passou dos limites no fim de semana e isso foi demais".

"É a mesma maneira que Max, no dia seguinte, pediu à sua equipe para analisar a penalidade de Lando através da bandeira amarela. Isso não é algo pessoal entre Max e Lando, é apenas uma corrida. E não entendo por que ele sentiu a necessidade desse ataque pessoal. E não vou aceitar isso".

Enquanto Russell conduzia sua sessão, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, foi para a frente da sala para falar com a mídia e abriu a lata de minhocas que há anos se mistura com Horner: "Por que ele se sente no direito de comentar sobre meu piloto? Como é que isso acontece? Um pequeno terrier tagarela. Sempre tem algo a dizer.

"Há um problema entre os pilotos, como George e Max, e eu não quero me envolver nisso, mas se o chefe da outra equipe chama George de histérico, é aí que ele passa dos limites para mim. Ele [Horner] não gosta de psicanálise intelectual, mas essa é uma palavra e tanto. Como você ousa comentar sobre o estado de espírito do meu piloto?"

A sessão holandesa de Verstappen

Como de costume, o dia da mídia de Verstappen foi encerrado com uma reunião com os jornalistas holandeses no paddock da F1.

Com a última oportunidade de atacar na briga verbal, Verstappen sugeriu que agora não havia como reconstruir seu relacionamento com Russell: "Ele é um traidor. Isso não importa para mim. Não é preciso falar muito sobre pessoas assim, elas são apenas perdedoras".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, disputa com George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Andrew Ferraro

"Nós rimos por último, porque no final ganhamos a corrida. Eles podem ter largado na pole graças às críticas que fizeram aos comissários, mas 300 metros depois estavam atrás de nós novamente. Também não posso fazer nada a respeito disso".

Perguntado se seu relacionamento com Russell era reparável, Verstappen respondeu: "Não, mas isso não importa. Não precisamos ser os melhores amigos. Não é por isso que estou aqui, para ser o melhor amigo dele.

"Esse não é meu objetivo no paddock, então não me importo muito com isso... especialmente se alguém age assim com você na frente dos comissários. Não quero mais falar com ele por um tempo".

O que acontecerá a seguir é uma incógnita, mas no mundo da F1 não seria surpresa se os dois acabassem disputando à ferro e fogo a liderança.

RICO PENTEADO projeta LECLERC x NORRIS e MCLAREN x FERRARI na final da F1 e título de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!