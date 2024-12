A TWG Global e a General Motors anunciaram Graeme Lowdon como chefe da equipe Cadillac na Fórmula 1 em 2026.

A marca americana vai se juntar ao grid da F1 após uma grande reformulação na proposta inicial em participar da categoria ter sido apresentado pelo CEO da TWG, Dan Towriss, depois de assumir a direção da Andretti Global no lugar de Michael Andretti.

Lowdon, que foi anteriormente Diretor Executivo da Virgin/Marussia/Manor na F1 e que também levou o nome Manor para o Campeonato do Mundo de Endurance, foi nomeado chefe de equipe depois de ter ajudado a construir as 'bases' da 11ª equipe da principal categoria do automobilismo mundial.

“Me sinto verdadeiramente honrado por ser nomeado chefe de equipe desta nova e empolgante equipe e gostaria de agradecer a todos os envolvidos por depositarem a sua confiança em mim”, afirmou Lowdon. “Acredito que a Fórmula 1 é o maior esporte de equipe do mundo e as equipes têm a ver com pessoas. Esta é uma equipe com um verdadeiro amor e desejo de correr e temos a experiência e o conhecimento para fazer exatamente isso."

“A corrida está no centro de tudo o que fazemos. É isso que eu quero ver em uma equipe e eu realmente quero fazer parte dela. Não subestimo a tarefa que temos pela frente e tenho o maior respeito pela concorrência. Estou ansioso pelo desafio da corrida. Enquanto isso, nosso trabalho continua em ritmo acelerado.”

Towriss acrescentou: “Graeme tem aconselhado nossa equipe nos últimos dois anos, à medida que desenvolvemos nossas operações, sua experiência nos aspectos técnicos e gerenciais da Fórmula 1 e em outros empreendimentos de esportes motorizados será muito útil para ele na construção da equipe Cadillac de Fórmula 1”.

Além de ajudar a construir a Cadillac de 'baixo para cima', Lowdon esteve no paddock da F1 como parte do círculo mais próximo de Zhou Guanyu. Sobre o papel que ele desempenhou na GM, o presidente Mark Reuss disse: “Foi um prazer trabalhar com Graeme nos últimos dois anos e estamos entusiasmados por ele liderar nossa jornada rumo ao grid da Fórmula 1 de 2026 como chefe de equipe."

“Ele tem grande experiência em corridas, sabe como montar uma equipe de alto desempenho e incorpora os valores que a Cadillac Formula 1 Team representará em todos os seus empreendimentos, dentro ou fora da pista”.

