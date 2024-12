F1: Leclerc lidera TL1 de Abu Dhabi; Drugovich é o 9º mais rápido

Charles Leclerc foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1, com tempo de 1min24s321, seguido por Lando Norris e Lewis Hamilton. A sessão de Yas Marina foi marcada pela presença de sete novatos, incluindo o brasileiro Felipe Drugovich, na Aston Martin, que foi o 'rookie' mais rápido.

Entre os novatos, foram três estreantes neste TL1, que são Ryo Hirakawa, na McLaren; Luke Browning, na Williams, e Arthur Leclerc, na Ferrari.

Como foi o TL1 do GP de Abu Dhabi?

A 'sessão dos novatos' já começou com o bandeira amarela, com rodada de Isack Hadjar, que assumiu o carro RB20 de Max Verstappen, mas que rapidamente voltou para pist, retornando ao regime de pista liberada com bandeira verde. Nos 10 primeiros minutos, George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido, com 1min26s894.

Nos 45 minutos de sessão, Lando Norris e Lewis Hamilton quase colidiram, quando o heptacampeão estava lento na curva 16 de Yas Marina, atrapalhando Norris. Russell se mantinha como o mais veloz da sessão.

Depois de 18 minutos do TL1, Norris tomou a volta mais rápida, mas Russell, novamente, foi o mais veloz, atingindo o tempo de 1min25s571, 0,139s mais rápido que o rival da McLaren.

A Mercedes parecia estar em uma boa sessão. Hamilton superou o companheiro de equipe, Russell, por apenas 0,005s, com o tempo de 1min25s566.

Faltando 28 minutos para o fim da sessão, Norris conquista o tempo mais rápido, com 1min24s542, 0,831s de diferença em relação ao segundo colocado, Hamilton.

Com 51 minutos marcados no relógio, Charles Leclerc tomou a liderança do TL1, com tempo de 1min24s321, enquanto o irmão, Arthur Leclerc, marcou 1min26s424.

Drugovich teve pouco tempo na pista, por problemas no seu carro da Aston Martin, mas, faltando cinco minutos para o fim do TL1, conseguiu tempo de 1min25s471, o 9º mais rápido da sessão.

