F1: Sauber estende acordo com Alfa Romeo até final de 2021

A Alfa Romeo estendeu seu apoio à equipe de Fórmula 1 comandada pela Sauber Engineering para mais uma temporada.

Embora nunca tenha havido dúvidas reais de que a parceria continuaria em 2021, ela não foi oficialmente confirmada até hoje.

As duas partes juntaram forças pela primeira vez em 2018, quando a fabricante italiana era apenas um patrocinador, antes de assumir o nome da equipa na temporada seguinte, sob a bandeira da Alfa Romeo Racing.

Não houve confirmação de pilotos para 2021, embora Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi devam permanecer juntos pela terceira temporada consecutiva.

A equipe de Hinwil enfrentou uma difícil temporada de 2020, em comum com a fornecedora de motores Ferrari e sua ‘colega’ cliente de Maranello, a Haas. Atualmente, ocupa a oitava posição no Mundial, com apenas cinco pontos, tendo marcado 57 no ano passado.

O chefe da equipe, Fred Vasseur sugeriu que a equipe se recuperará em 2021.

“A extensão de nosso relacionamento com a Alfa Romeo é uma verdadeira declaração de intenções de ambas as partes”, disse o francês.

“Na Sauber, a Alfa Romeo encontrou um parceiro comprometido e voltado para o desempenho, ao qual confiar sua marca. Temos a honra de levar a herança e o sucesso anterior da Alfa Romeo em nosso nome.”

“Ambas as partes sempre almejaram que essa relação desse frutos a longo prazo. Estabelecemos algumas bases sólidas nas últimas três temporadas e pretendemos colher os frutos deste trabalho em 2021 e além.”

O CEO da Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, enfatizou que a conexão com a Sauber já voltou aos carros da Alfa.

“Corrida e desempenho estão no cerne do DNA da Alfa Romeo”, disse ele. “A marca nasceu praticamente em uma pista de corrida e hoje continuamos a competir no nível mais avançado tecnologicamente do automobilismo.”

“A parceria com a Sauber também permite que nossos clientes se beneficiem de um know-how de corrida exclusivo, como é o caso dos novos Giulia GTA e GTAm, que incorporam a contribuição técnica da Sauber Engineering, especialmente no que se refere à aerodinâmica avançada.”

A equipe vai comemorar o 110º aniversário da Alfa Romeo executando uma pintura especial no GP da Emilia Romagna. Criado pela divisão de design do Centro Stile, ele apresenta a bandeira italiana na tampa do motor e na placa da asa traseira. O carro também levará uma mensagem de “Bem-vindo de volta, Ímola.”

