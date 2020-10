A F1 terá mais uma das novidades de 2020 que foram ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus. O fim de semana será realizado o GP da Emilia Romagna, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola.

A categoria esteve por lá pela última vez em 2006, quando ainda recebia o GP de San Marino e muita coisa mudou desde então. Além das atualizações do carro da F1, a etapa do fim de semana terá uma novidade: a programação de apenas dois dias. Ao invés de duas sessões de treinos de 90 minutos na sexta-feira, uma de uma hora no sábado, desta vez, os carros irão para a pista apenas no sábado, com o único treino livre (de 1h30min) ocorrendo antes da classificação.

Confira os horários dos treinos e da corrida em Ímola, além da cobertura do Motorsport.com no Youtube:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sábado 6h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 9h10 Globo

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira 14h Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

