A primeira sessão de treinos livres para o GP do Japão de Fórmula 1 já tinha se encerrado quando Mick Schumacher acertou em cheio a barreira de pneus com sua Haas, na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília).

O cronômetro já tinha encerrado a uma hora reservada para a primeira sessão de prática livre quando os pilotos, depois de passar os últimos dez minutos dentro da garagem por conta do retorno da forte chuva, aproveitaram a bandeirada para poder ir à pista fazer treino de largada.

Schumacher, então, estava pilotando de volta para o pit-lane quando aquaplanou na pista, perdeu o controle do carro e bateu na barreira de proteção, feita por pneus. Como o esperado, o fim de semana no Japão começou com bastante chuva e temperaturas baixas, na casa dos 15º - e 12º na pista.

Vale destacar que o alemão usava pneus de chuva forte no momento da batida. Antes do acontecimento, grande parte dos pilotos já tinham ido testar os carros usando compostos de faixa intermediária por entenderem que a pista não tinha pontos de acumulo de água. Contudo, com o retorno do nível elevado de água mais para o fim do primeiro treino, a situação no traçado voltou a ficar complicada levando ao acontecido com Schumacher.

