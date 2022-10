Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP do Japão, o primeiro depois de dois anos da etapa fora do calendário por conta da pandemia de Covid-19. No primeiro treino livre em Suzuka, debaixo de chuva, deu Alpine. Fernando Alonso foi o primeiro colocado, com Carlos Sainz e Charles Leclerc fechando o top 3.

Completaram o top 10: Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Max Verstappen, Mick Schumacher, Lando Norris, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Nos primeiros dez minutos de sessão, poucos carros estavam realmente prontos para ir à pista, com a grande parte dos pilotos permanecendo na garagem, fora do cockpit. Apenas Magnussen, Tsunoda e Latifi saíram para ver como estavam as condições do traçado - bem molhado e com bastante poça.

Quando o cronômetro marcava quinze minutos a menos na uma hora destinado à primeira prática livre, alguns pilotos já indicavam no rádio que dava para trocar os compostos de chuva pesada para os intermediários, uma vez que a pista não estava mais acumulando água.

Dez pilotos entregaram tempos - e nem todos tinham realmente feito volta rápida - quando a sessão chegou até sua metade, sendo eles: Leclerc, Sainz, Ricciardo, Bottas, Norris, Magnussen, Schumacher, Gasly, Zhou e Tsunoda.

A dupla da Ferrari foi a única das três principais a ir à pista e testar seus pilotos nas condições molhadas do traçado técnico de Suzuka, com Sainz liderando fazendo o tempo de 1m47.758s, com Leclerc a 0.346s atrás.

No rádio, o engenheiro do espanhol avisou que era previsto mais chuva nos últimos 15 minutos de sessão.

Com menos de meia hora, Verstappen veio para pista já com pneus intermediários, mostrando que a Red Bull esperou até o asfalto ficar um pouco mais seco para começar a sessão, assim como Sergio Pérez. Logo na primeira volta rápida, com a gama de pneus verdes, o campeão mundial cravou 1m44.059s, 3.699 à frente de Sainz.

Nicholas Latifi foi o primeiro a rodar, no setor dois, causando uma rápida bandeira amarela. Quanto mais foi secando, mais os tempos foram se abaixado. 22 minutos restantes e Esteban Ocon assumiu a liderança.

A Mercedes só deu as caras na reta final da sessão, sendo a última equipe a liberar seus pilotos. Nesta altura, o grid, em relação a pneus, estava muito misturado, mas claramente com vantagem para aqueles que usavam os intermediários. Como Alonso, que cravou 1m42.248s.

Verstappen deu poucas voltas e retornou aos boxes - exatamente no momento em que a chuva começou a apertar - satisfeito com o que tinha visto no curto tempo que colocou o carro em atividade.

Uma leve emoção aconteceu na sequência de escapadas entre Ricciardo, Sainz e Leclerc. Restavam doze minutos e não tinha absolutamente ninguém na pista por conta da chuva que voltou a cair mais apertada, assim como antes do início do treino.

Nada mais aconteceu depois disso e Alonso, portanto, manteve a liderança da sessão, sendo seguido pelos dois carros da Ferrari.

A Fórmula 1 volta à pista de Suzuka ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP do Japão. A sessão acontece a partir das 3h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E já anote aí: às 10h, tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com a análise do primeiro dia de atividades. Não perca!

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1? Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music