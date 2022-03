Carregar reprodutor de áudio

A Haas anunciou que Mick Schumacher ficará de fora da segunda etapa da temporada de 2022 na Arábia Saudita, depois de um forte acidente sofrido durante a classificação neste sábado em Jeddah. O alemão está bem e em exames de precaução.

A sessão classificatória foi interrompida após uma batida forte com Schumacher na curva 12. Faltando cinco minutos para o final do Q2, o alemão bateu o bico de seu carro na barreira, próximo o final do primeiro setor.

Apesar da batida violenta, o piloto alemão está bem e foi levado ao hospital apenas para realização de exames de precaução.

Através da sua conta oficial no Twitter, a Haas anunciou que Mick, que havia ficado com 14ª posição, não participará da prova de domingo.

O chefe da equipe, Gunther Steiner, descartou a possibilidade de Schumacher correr em Jeddah, já que ele pode ser obrigado a ficar no hospital durante a noite.

A melhor coisa é que Mick aparentemente não tem lesões, ele está no hospital agora e sendo avaliado pelos médicos, então ele está em boas mãos no momento", disse Steiner em comunicado da Haas.

"Existe a possibilidade de ele ter que ficar em observação durante a noite no hospital. Com base nesses fatos e onde estamos, decidimos não colocar seu carro no grid amanhã."

Durante a longa bandeira vermelha acionada após o acidente de Schumacher, Steiner já havia sugerido retirar o carro.

“Assumir qualquer risco amanhã não é bom e estamos a duas semanas de Melbourne, e é melhor focar nisso para garantir estar em um bom estado lá”, disse Steiner.

"O carro, não sobraria nada, tudo precisa voltar para ser verificado de qualquer maneira depois de um impacto como esse, então você precisa construir um carro novo completo."

O GP da Arábia Saudita está marcado para às 14h de domingo e terá a transmissão da Band na TV aberta, do F1TV e a cobertura em tempo real do Motorsport.com.

