Sergio Pérez não só conquistou a pole position do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, como também empatou com Max Verstappen no duelo interno de classificações da Red Bull, algo que não conseguia desde a etapa da Emília-Romanha em 2021. O mexicano foi um dos três pilotos que igualaram o PLACAR F1 neste sábado (26).

George Russell, da Mercedes, e Esteban Ocon, da Alpine, que superaram seus companheiros Lewis Hamilton e Fernando Alonso, foram os outros dois.

Os duelos 'menos equilibrados' agora são os de Ferrari, McLaren, AlphaTauri, Williams, Alfa Romeo e Haas, com Charles Leclerc, Lando Norris, Pierre Gasly, Alexander Albon, Valtteri Bottas e Kevin Magnussen abrindo dois a zero sobre seus companheiros de equipe.

O único placar que ainda está zerado é o da Aston Martin, pois o titular Sebastian Vettel não correu no GP do Bahrein e nem participará da prova de Jeddah por ter contraído Covid-19. Nico Hulkenberg entrou em seu lugar para dividir a garagem com Lance Stroll.

Placares internos de classificações da F1 2022:

Lewis Hamilton 1 1 George Russell Max Verstappen 1 1 Sergio Pérez Charles Leclerc 2 0 Carlos Sainz Lando Norris 2 0 Daniel Ricciardo Fernando Alonso 1 1 Esteban Ocon Pierre Gasly 2 0 Yuki Tsunoda Sebastian Vettel 0 0 Lance Stroll Alexander Albon 2 0 Nicholas Latifi Valtteri Bottas 2 0 Guanyu Zhou Kevin Magnussen 2 0 Mick Schumacher

