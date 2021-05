Mick Schumacher recebeu uma recusa da Haas no último domingo (23) em Mônaco depois de ceder sua posição para o companheiro de equipe Nikita Mazepin.

O GP de Mônaco de Fórmula 1, marcado pela vitória de Max Verstappen e um decepcionante sétimo lugar de Lewis Hamilton, contou ainda com uma ordem de troca de posições dos pilotos da Haas.

A escuderia norte-americana ordenou Schumacher a ceder seu lugar a Mazepin entre as voltas 27 e 28 da corrida, depois que o alemão apresentou problemas no motor.

"Ok, temos um problema. Então vamos deixar o Nikita passar. Desculpa, Mick. Vamos deixar o Nikita passar até que a gente consiga resolver o problema", disse a Haas.

Schumacher, no entanto, recuperou seu ritmo posteriormente e pediu à equipe para que Mazepin devolvesse a posição, o que foi negado pelo time.

"Podemos trocar a posição?", questionou o piloto alemão.

"Não, nós vamos manter a posição até o fim da corrida, Mick", respondeu a equipe.

O filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher insistiu pedindo à escuderia para que tentasse, ao menos, ultrapassar o piloto russo na pista.

"E se eu estiver mais rápido, posso ultrapassá-lo ou não?", perguntou Mick.

No entanto, a Haas respondeu o alemão com outra negativa: "Não, nós vamos segurar a posição. Apenas vamos levar os dois carros até o final, Mick. Só guie limpo até o fim."

Dessa forma, a corrida em Monte Carlo terminou com Mazepin na 17ª posição e Schumacher em 18º.

