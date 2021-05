Se Lewis Hamilton e a Mercedes tiveram um dia de pesadelos no GP de Mônaco, a situação de Max Verstappen e Red Bull foi exatamente o oposto. O holandês liderou com tranquilidade de ponta a ponta para vencer pela segunda vez no ano e, de quebra, aproveitar o dia ruim do heptacampeão para assumir a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1.

Sem Charles Leclerc a frente, que não disputou o GP com problemas em sua Ferrari na ida ao grid, Verstappen teve apenas que se preocupar em fechar Valtteri Bottas na largada para impedir uma manobra do finlandês.

E depois do abandono de Bottas devido aos problemas em sua roda durante a parada, o holandês teve caminho limpo para entregar uma performance sólida, saindo de Mônaco com quatro pontos de vantagem para Hamilton no Mundial de Pilotos.

Nas entrevistas após a corrida, Verstappen classificou a vitória como especial, por ser seu primeiro pódio em Mônaco.

"Claro, é muito especial andar aqui e vencer, para mim, principalmente por ser a primeira vez no pódio, então, sim, uma corrida maravilhosa. São muitas voltas aqui e você precisa manter seu foco, mas é ótimo".

"Nunca se sabe o que irá acontecer aqui, mas o negócio sempre foi cuidar dos pneus e encontrar o momento ideal de parar. Obviamente os outros foram mais cedo, então as coisas ficaram mais fáceis para mim. Então tudo sempre esteve sob controle".

Verstappen falou ainda do sonho que realiza ao vencer em Mônaco pela primeira vez.

"Claro, eu sempre quis vencer esse GP. Lembro que quando era bem pequeno já estava assistindo esse GP, então quando você está aqui... fico muito orgulhoso. Mas já estou pensando adiante, é uma temporada muito longa. Pelo menos é um modo bom de continuar".

