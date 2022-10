Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está de volta ao Japão e nesta sexta-feira foi realizado em Suzuka os dois treinos livres que abriram o fim de semana.

A chuva foi uma das protagonistas, com Fernando Alonso e George Russell liderando suas sessões, com o inglês liderando uma dobradinha da Mercedes.

Quem se destacou, negativamente, foi Mick Schumacher, que bateu durante o TL1 e deixou o chefe da Haas, Gunther Steiner na bronca.

Além disso, é esperado nesta sexta-feira que a Alpine anuncie uma de suas vagas para 2023.

O SEXTA-LIVRE traz todas as informações e conta com a análise da equipe do Motorsport.com.

