F1: Hamilton diz que carro estava uma b**** no GP da Áustria

Lewis Hamilton foi P4 no caótico GP da Áustria. Motivo para comemorar? Nada disso. O heptacampeão da Mercedes reclamou do W15, dizendo que o desempenho do carro estava uma bosta durante todo o fim de semana no Red Bull Ring.

"Foi muito chocante. Porém, estou muito feliz pelo time. A fábrica trabalhou duro esse ano para conquistar um resultado desse. Meus parabéns ao time, ao George", comentou o inglês sobre o seu desempenho na corrida em entrevista ao canal Sky Sports.

O piloto também foi perguntado sobre o motivo do desempenho "chocante". "Meh... [o carro] estava uma grande meeeeeee durante todo o fim de semana", disse Hamilton alongando a sílaba e deixando claro que estava chamando o W15 de merda. "Não foi por falta de tentativa, estava lento no geral. Não é aceitável", concluiu o heptacampeão.

A fala de Hamilton sobre o carro contrasta com suas declarações sobre o seu desempenho na semana passada. No GP de Barcelona, o piloto elogiou o trabalho da equipe na evolução do W15 e o P3 alcançado no circuito catalão. Contudo, apesar de seguir elogiando o time, dessa vez o seu carro não atendeu o desempenho esperado após o pódio na Espanha.

