Durante a coletiva pós-GP da Áustria, Carlos Sainz afirmou que quer aproveitar e disputar os pódios enquanto tem chances. A Ferrari não renovou com o espanhol e ele reconheceu na entrevista que pode não ter um carro competitivo para 2025. Rumores sugerem que Sainz tem três equipes em vista: Williams, Sauber-Audi e Alpine — e nenhuma deve ter condições de brigar por títulos no próximo ano.

"Estou me concentrando em aproveitar as oportunidades que tenho este ano para lutar por pódios que talvez não consiga no próximo ano. Então vou dar tudo e aproveitar essas oportunidades e esses momentos como hoje no pódio", disse Carlos Sainz, que conquistou o P3 no GP da Áustria.

O espanhol afirma que não liga para posições no campeonato (ele está 15 pontos atrás de Charles Leclerc), já que teve que desistir do GP da Árabia Saudita devido a uma apendicite. Assim, Sainz diz que o seu foco está em correr bem — e ele acredita estar com um bom desempenho.

"Sim, sinto que vocês olham muito para isso, obviamente, para o campeonato. Obviamente, como perdi a corrida de Jeddah, estou tentando não me concentrar na classificação do campeonato porque estou basicamente competindo com esses caras tendo feito uma corrida a menos", disse Sainz.

"Então estou me concentrando mais em tentar chegar ao pódio, tentar conseguir vitórias, tentar conseguir os destaques, do que no campeonato porque não é fácil competir contra os melhores caras do mundo, enfrentá-los com uma corrida a menos na temporada."

"Mas sim, até agora, acho que consegui cinco pódios em dez corridas, uma vitória. É uma estatística muito boa. Acho que estou dirigindo bem este ano".

Segundo informações, Carlos Sainz possui três possibilidades de equipes para 2025. O espanhol estaria próximo da Williams, mas é cotado por Alpine e Audi-Sauber. Neste último caso, a equipe passará a se chamar Audi em 2026, com a entrada total da fabricante alemã na categoria. Porém, assim como aconteceu com Nico Hulkenberg, o plano da Audi é contratá-lo já para 2025 com um contrato longo

