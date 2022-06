Carregar reprodutor de áudio

Vencer em Mônaco na Fórmula 1 é o sonho de muitos pilotos e não é diferente com Sergio Pérez. Após triunfar no GP deste domingo (29), o mexicano exaltou o feito conquistado graças a uma pilotagem consistente e, novamente, boa estratégia da Red Bull.

A equipe austríaca achou a janela certa para calçar pneus duros enquanto a molhada pista de Monte Carlo secava e, após uma bandeira vermelha causada por acidente de Mick Schumacher, colocou médios no carro de Checo. Com bom ritmo e resistência a um forte Carlos Sainz no final, as escolhas foram recompensadas com a vitória.

"É um sonho virando realidade, como piloto você sonha em ganhar aqui", disse Pérez após a prova. "Depois da corrida em casa, acho que não há fim de semana mais especial para vencer."

"Nós deixamos mais difícil para nós mesmos lá no final, e com a granulação que tive, para não errar, levei para casa com cuidado. Manter Carlos atrás de nós não foi fácil", acrescentou o mexicano, que teve desgaste maior que o espanhol por estar de médios contra duros do rival.

A alegria de Sergio após a vitória foi tanta que ele quase caiu de volta para dentro de seu carro quando estava saindo para comemorar o resultado. Emocionado, dedicou o triunfo a Pedro Rodríguez, lenda do automobilismo mexicano e vencedor na F1 que ele homenageou em seu capacete.

"Eu queria fazer outra corrida!", disse Checo sobre o momento inusitado onde quase escorregou. "Fiquei super empolgado. é um grande dia para mim e para o meu país."

"Estou muito, muito feliz e tenho certeza que Rodríguez está super orgulhoso do que conquistamos juntos no esporte", concluiu.

