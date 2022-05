Carregar reprodutor de áudio

Envolvido em polêmica por causa de declaração controversa sobre o Flamengo e seus torcedores durante veiculação dos bastidores da transmissão do treino de classificatório para o GP da Espanha, o narrador da Fórmula 1 na Band, Sergio Mauricio, pediu desculpas na noite desta segunda-feira.

"No sábado, durante a classificação [para o GP da Espanha de F1], eu fiz uma brincadeira com o coordenador Fred Sabino. Ela tomou uma proporção desproporcional, um tamanho desproporcional", disse o jornalista em pronunciamento nas suas redes sociais. Veja no vídeo abaixo:

"Na medida em que estávamos transmitindo os bastidores no YouTube, ao ver uma bandeira do Botafogo, imediatamente, como botafoguense apaixonado que sou, quis registrar tal surpresa. No momento seguinte, fiz uma brincadeira com o Fred, que é flamenguista...", seguiu o narrador.

"Em momento nenhum tive intenção de menosprezo, discriminação ou qualquer outra interpretação racista. Portanto, foi apenas uma brincadeira imprópria. Queria pedir aqui aos amigos e ao Clube de Regatas do Flamengo as minhas sinceras desculpas."

"Desculpas a essa torcida apaixonada, foi pura e simplesmente uma zoação que a gente costuma fazer ali. Tenho dezenas e dezenas de amigos flamenguistas. Acho um dos maiores clubes do mundo, e peço minhas sinceras desculpas. Grande abraço e entendam, por favor", completou Sergio.

Entenda a polêmica

Mauricio chamou os torcedores do Flamengo de "duros e favelados". A fala (veja íntegra abaixo) não foi ao ar durante a transmissão em TV aberta, mas repercutiu nas redes após um vídeo dos bastidores ser publicado.

"Para tudo que eu estou vendo uma bandeira do Botafogo ali, amigo. Para tudo, amigo! É miragem ou eu vi mesmo a bandeira do Botafogo? Aí meu coração arrebenta. Vá para o inferno! Vê se tem Flamenguista lá? Tudo duro e favelado. (...) Nem louco...", disse Sergio.

Reação de dirigente do Flamengo

Rodrigo Dunshee, vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, repudiou os dizeres do narrador. "Inaceitável que um jornalista que vive do esporte trate a torcida do Flamengo de forma preconceituosa, deselegante e totalmente fora de padrão técnico e social", escreveu ele no Twitter. Antes de cogitar qualquer atuação jurídica, temos que esperar uma atuação do Bandsports e da Band", completou.

