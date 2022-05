Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira, o RETA FINAL repercute os principais destaques do GP da Espanha, etapa da Fórmula 1 disputada no último domingo em Barcelona. A vitória ficou com Max Verstappen, mas o holandês da Red Bull contou com abandono do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Quão representativo é o resultado? E a Mercedes, vai entrar na briga por títulos após a evolução apresentada em Montmeló.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo.

