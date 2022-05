F1: Ferrari minimiza ‘renascimento’ da Mercedes na Espanha

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari acredita que as pessoas não devem se deixar levar pela recuperação da Mercedes no GP da Espanha, já que seu rival da Fórmula 1 ainda está muito atrasado.

Uma série de atualizações trazidas para a corrida do fim de semana passado em Barcelona ajudaram a Mercedes a fazer sua corrida mais competitiva da temporada até agora.

George Russell terminou em terceiro para conquistar seu segundo pódio do ano, enquanto Lewis Hamilton se recuperou de um furo de pneu na primeira volta para voltar em quinto.

O ritmo do W13 levou o chefe da Mercedes, Toto Wolff, a declarar que a equipe tinha o carro de corrida mais rápido do domingo, e que sua crença de que pode ganhar o título este ano foi renovada.

Mas o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que a forma competitiva da Mercedes precisa ser contextualizada – e que a montadora alemã ainda não é mais rápida do que a própria equipe de Maranello em 2021.

Falando à Sky, Binotto disse: “Primeiro, parabéns a eles, porque eles se recuperaram e melhoraram a velocidade do carro.

“Na classificação eles estavam sete décimos do ritmo, que ainda é um circuito curto. Na corrida eles terminaram a 30 segundos ou mais da Red Bull, e poderia ter sido talvez 40 segundos para Charles [Leclerc].

“Quarenta segundos, 66 voltas, ainda são seis, sete décimos por volta. Seis décimos, sete décimos por volta ainda são significativos. É como a Ferrari no ano passado."

Mas enquanto Binotto não está se empolgando muito com a Mercedes, a Red Bull está atenta ao potencial que a equipe de Brackley tem.

Tendo visto a rapidez com que a própria equipe conseguiu voltar à briga na tabela de classificação do campeonato, o chefe da Red Bull, Christian Horner, acha que a Mercedes tem a chance de fazer algo semelhante.

Refletindo sobre a reviravolta entre a Red Bull e a Ferrari, Horner disse: “Acho que mostra a rapidez com que as coisas podem mudar.

"Acho que depois da Austrália estávamos na casa 40 pontos atrás e agora lideramos por seis, a caminho de Mônaco, algumas corridas depois. Então isso mostra a rapidez com que as coisas podem mudar.

“É por isso que eu não descartaria a Mercedes com a quantidade de pontos ainda disponíveis. Sabemos que a Ferrari tem um carro muito rápido. Então, você sabe, as coisas podem mudar muito rapidamente.”

