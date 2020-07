Após largar em 12º no GP da Áustria de Fórmula 1, o piloto da AlphaTauri, Pierre Gasly, se beneficiou da loucura da prova, marcada pelos abandonos, para terminar em 7º, conquistando importantes pontos para a equipe. Mas, após a prova, ele revelou que sua boa prova quase foi jogada fora, quando a equipe pediu a ele para abandonar.

Com dez voltas disputadas, Gasly continuava em 12º, mas começava a apresentar problemas no freio. A equipe pediu para ele parar, com medo de uma falha, mas ele pediu para fazer mais uma volta, buscando controlar a temperatura do freio, o que ele conseguiu fazer.

"Nós chegamos perto de abandonar", disse. "A equipe me pediu para parar na volta 10, porque o meu pedal de freio estava com problemas e a temperatura só aumentava. Mas eu pedi para fazer mais uma volta".

"Eles me disseram tudo bem, que eu podia tentar. Eu continuei, a situação melhorou, e, no final, terminei em sétimo. Nós estávamos a uma volta de abandonar, mas eu consegui continuar e conseguir alguns pontos".

Após o susto, Gasly se beneficiou de diversos abandonos, em especial da Renault de Daniel Ricciardo e da Racing Point de Lance Stroll, além dos problemas de Alex Albon após o toque com Lewis Hamilton.

"Se alguém tivesse me dito que eu seria sétimo no domingo, eu não teria acreditado", disse. "Sabíamos que seria um grande desafio contra a Renault, McLaren e Racing Point. No final, nos mantivemos longe dos problemas até o final e tivemos algumas boas lutas para conseguir alguns pontos".

