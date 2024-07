F1 | Prema "conversa" com Sargeant para Indy; Alex Rossi é opção

Diretor da Prema Racing, Rene Rosin confirmou que conversa com o piloto de Fórmula 1 da Williams, Logan Sargeant, sobre a possibilidade de o norte-americano se juntar à sua nova equipe de IndyCar no próximo ano.

A equipe júnior mais bem-sucedida dos últimos anos nas categorias europeias de monopostos fará sua estreia na principal categoria de monopostos dos Estados Unidos em 2025, com dois carros.

Sargeant, de 23 anos, correu com a Prema na Fórmula 3 em 2020, terminando em terceiro lugar no campeonato, atrás do atual piloto da McLaren F1, o australiano Oscar Piastri, e do piloto recente da Arrow McLaren, o francês Théo Pourchaire, que saiu recentemente.

"Nós o conhecemos há algum tempo", disse Rosin ao Motorsport.com sobre Logan. "Estamos conversando, mas o line-up de pilotos não estamos realmente interessados em discutir muito agora, porque tenho me concentrado em montar a equipe no estilo que todos nós queremos, e os pilotos estarão no segundo estágio."

No lançamento da equipe em abril, Rene disse que queria que sua equipe "fosse competitiva desde o início" e que tivesse uma formação de pilotos composta por "um piloto experiente e, é claro, um novato".

Quando perguntado sobre outro ex-júnior da Prema Callum Ilott, que tem duas temporadas completas na IndyCar em seu currículo com a Juncos Hollinger Racing em 2022-23, Rosin também indicou seu interesse. "Mas ainda é muito cedo para falar sobre pilotos do meu ponto de vista. Todo dia eu ouço algo diferente!", ponderou.

Callum Ilott, Arrow McLaren Chevrolet Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

"Para ser sincero, ele é um dos pilotos que eu diria que está... Não digo que está em nossa lista, mas com certeza é alguém interessante", disse. Outro que está recentemente no mercado é o vencedor da Indy 500 de 2016, o Alexander Rossi, norte-americano que deixará a Arrow McLaren no final da temporada, notícia que Rosin comentou: "Eu ouvi isso!". Rossi, por sua vez, será substituído pelo dinamarquês Christian Lundgaard.

Piers Phillips chefiará a operação da Prema nos EUA como CEO da parte de Indy, após passagens pela Schmidt Peterson Motorsports e Rahal Letterman Lanigan Racing, e a equipe terá sede em Indiana.

"Há um mês, começamos nosso trabalho na fábrica", disse Rene, homem-forte da Prema na IndyCar. "Receberemos os dois primeiros carros dentro de uma semana, mais ou menos, portanto, essa tem sido a prioridade número um para nós, juntamente com a garantia de que a equipe estará na posição mais alta possível. Em seguida, começaremos a analisar mais profundamente os pilotos. Há muitos contatos, mas, no momento, são apenas contatos - nada mais do que isso."

O futuro de Sargeant na F1 tem sido questionado desde que ele foi anunciado como companheiro de equipe do anglo-tailandês Alex Albon para 2023. Ele marcou seu único ponto em 32 largadas no GP dos Estados Unidos na última temporada, e seu melhor resultado este ano foi o 14º lugar na Arábia Saudita.

"Estou me concentrando no meu trabalho, aproveitando ao máximo o que tenho à minha disposição", disse Sargeant quando perguntado sobre seu futuro nesta semana. "Estou explorando todas as opções dentro e fora da F1 no momento. As opções estão abertas".

"Estou ouvindo especulações há 18 meses, sei o que está acontecendo nos bastidores e, no fim das contas, sinto que estou pilotando muito bem. Meu objetivo é continuar fazendo isso". Perguntado hoje na Inglaterra quando ele acha que seu futuro será decidido, Logan respondeu: "Não tenho a menor ideia".

