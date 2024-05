Gil de Ferran será homenageado nas 500 Milhas de Indianápolis

A Indy preparou uma homenagem especial a Gil de Ferran nas 500 Milhas de Indianápolis deste fim de semana, com Simon Pagenaud guiando o G-Force com o qual o brasileiro venceu a prova de 2003 com a Penske.

De Ferran, campeão da então CART em 2000 e 2001 com a Penske, morreu em dezembro do ano passado aos 56 anos vítima de um infarto fulminante em Miami.

Pagenaud, vencedor das 500 Milhas de 2019 com a Penske, está afastado da categoria desde seu grave acidente nos treinos da etapa de Mid-Ohio em julho do ano passado, causado por uma falha de fábrica do freio.

O francês de 40 anos está trabalhando para "voltar ao 100%" desde então, e essa será sua primeira vez no cockpit para homenagear o amigo, que o apelidou de "Yoda" (em referência ao Mestre Jedi de Star Wars) em sua chegada aos EUA.

Pagenaud também guiou o Acura da equipe de Gil na American Le Mans Series.

"Gil de Ferran foi meu modelo, não somente como piloto, mas também como pai. Pude estar muito próximo dele, de Angela [esposa], Anna [filha] e Luke [filho] ao longo dos anos. Através deste tributo, estou muito feliz por lembrar da vitória de Gil em Indianápolis com a pintura icônica da Penske. As cores, o capacete, o som, as memórias e o fato de que foi ele quem me ensinou tudo sobre esse lugar".

"Me lembro das noites e horas incontáveis com meu Yoda falando sobre os ajustes finos para buscar a vitória no Speedway. Quando recebi a ligação deles para guiar o carro de Gil, não tive como não chorar, me sentindo muito grato por ter a chance de lembrar todos neste dia incrível de corridas, de um grande piloto, pai e homem".

2003 Indy 500 winner Gil de Ferran, Penske-Toyota Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Pagenaud disputou as 500 Milhas 12 vezes, vencendo em 2019 após largar da pole position.

O chassi G-Force usado por Gil em 2003 estava sob os cuidados da Penske Restoration, e Pagenaud guiará o carro por uma volta ao redor do Indianápolis Motor Speedway como parte do desfile do Museu do IMS na manhã do evento.

Durante a volta, Pagenaud usará um capacete projetado por ele em homenagem a De Ferran. As imagens da pintura serão publicadas nas redes sociais antes do domingo.

