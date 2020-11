Stroll brilha na chuva e crava a pole para o GP da Turquia de F1

Piloto canadense da Racing Point, Lance Stroll brilhou no treino classificatório para o GP da Turquia, disputado em pista molhada, e conquistou a pole position para a corrida da Fórmula 1 deste domingo.

A segunda posição ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Ele ficou à frente do mexicano Sergio Pérez, da Racing Point. O anglo-tailandês Alexander Albon, da Red Bull, larga em quarto. Veja o top-10:

O treino

A classificação começou sob forte precipitação, com as equipes se decidindo entre compostos de chuva extrema ou intermediários. Em meio à dificuldade dos pilotos, a direção de prova se viu obrigada a agir e a bandeira vermelha tremulou, interrompendo a sessão logo no Q1.

O treino foi retomado após cerca de 40 minutos de paralisação, mas as atividades de pista duraram pouco, já que o francês Romain Grosjean escapou com a Haas e ficou preso na caixa de brita, causando nova bandeira vermelha.

Logo após, a atividade de pista foi retomada e Verstappen foi o mais rápido com a Red Bull, superando o companheiro anglo-tailandês Alex Albon. Campeão mundial de 2007 com a Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen foi o terceiro com a Alfa Romeo. Hamilton passou em 14º.

Os eliminados foram Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas, Daniil Kvyat, russo da AlphaTauri, George Russell, britânico da Williams que larga em último por troca de componente no motor, Grosjean e Nicholas Latifi, canadense da Williams.

Q2

Na segunda parte da classificação, a pista ficou um pouco melhor e Verstappen voltou a bater Albon com sobras. Quem completou o top-3 foi Hamilton, à frente de Lance Stroll, canadense da Racing Point, e Antonio Giovinazzi, italiano da Alfa Romeo.

Os eliminados foram Lando Norris, britânico da McLaren, Sebastian Vettel, alemão da Ferrari, Carlos Sainz, espanhol da McLaren, Charles Leclerc, monegasco da Ferrari, e Pierre Gasly, francês da AlphaTauri.

Q3

No último trecho do treino classificatório, tudo indicava que Max Verstappen seguiria brilhando e garantia sua primeira pole do ano. Mas, apesar de boas voltas no começo, ele afirmou à equipe que perdeu toda a aderência dos pneus após a parada e, com isso, não conseguiu rivalizar com a dupla da Racing Point.

Sergio Pérez ficou na ponta do Q3 pela maior parte da sessão, mas foi superado por Lance Stroll em uma volta voadora nos segundos finais, enquanto Verstappen conseguiu encaixar uma boa volta, garantindo uma posição na primeira fila.

Já Hamilton conseguiu apenas o sexto lugar, largando ao lado de Daniel Ricciardo na terceira fila.

