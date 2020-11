Os resultados dos treinos livres do GP da Turquia da Fórmula 1 não indicavam uma pole position inédita de Lance Stroll, o melhor resultado do canadense no final de semana, até a classificação, havia sido um nono lugar no TL2. Porém, um sábado de chuva e condições adversas na pista colocaram o piloto e a Racing Point nas primeiras posições do grid: primeiro lugar para Stroll, terceiro para Sérgio Pérez.

O canadense conseguiu acertar a volta que garantiu a pole de pneus intermediários, perto do fim da corrida. Com mais aderência ao longo que a pista secava, os tempos diminuíram, e os pilotos tiveram pouco tempo restante de Q3 para melhorarem suas colocações.

"Estou chocado. Não esperava que estivéssemos nessas posiçõs depois do TL3. Havia muitas coisas que não tínhamos certeza de como aconteceriam na qualificação. Não parecemos muito competitivos no terceiro treino, mas estou muito feliz agora. Eu realmente encaixei aquela volta no final. Eu estava sob muita pressão. Só tive uma tentativa porque começamos com pneus de chuva", disse Stroll.

O canadense comemorou a recuperação da boa forma, após resultados ruins desde o GP da Toscana: "É uma ótima maneira de se recuperar depois de algumas semanas difíceis e, desde Mugello, tem sido realmente difícil para mim. Sim. É uma sensação boa. Parece muito bom agora."

Questionado sobre a ameaça de Pérez nos momentos finais, Stroll respondeu: "Meu engenheiro estava me dando feedback em cada volta sobre onde estávamos, mas nessas condições, você realmente não tem tempo para pensar sobre onde está e o que está acontecendo ao seu redor. Uma vez que fui à pista, eu sabia que estávamos em boa forma e o carro parecia que estava bem adaptado às condições do circuito e com chances de pole."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Q4: Assista ao debate sobre a 'impossível' classificação chuvosa para o GP da Turquia de Fórmula 1

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' de 2021 da F1 é o mais correto?